Ван Дейк и Клопп — лучшие в Премьер-Лиге в декабре

Защитник Виргил Ван Дейк и его наставник по "Ливерпулю" Юрген Клопп были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам декабря.

В заключительном месяце 2018 года "Ливерпуль" одержал семь побед из семи возможных, благодаря чему утвердился в качестве лидера Премьер-Лиги и не покинул вершину таблицы даже после поражения от "Манчестер Сити" в начале января.



В течение декабря подопечные Клоппа обыграли "Эвертон", "Бернли", "Борнмут", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон", "Ньюкасл" и "Арсенал", в процессе забив 22 гола и пропустив только трижды благодаря надежной игре обороны во главе с Ван Дейком.



"Это приятно, это как вишенка на торте. Это был очень успешный, но при этом сложный месяц. Каждый матч ощущался как самый важный в сезоне. Это было невероятно. Это был невероятно напряженный период, но это и делает декабрь таким особенным месяцем", — сообщил Клопп, для которого эта награда стала первой подобной с сентября 2016.



Отметим, что Ван Дейк признается Игроком Месяца впервые в своей карьере. Предыдущий раз эта награда доставалась защитнику еще в марте 2013 — Яну Вертонгену из "Тоттенхэма".