Ван Дейк и Клопп — лучшие в Премьер-Лиге в декабре

Юрген Клопп и Виргил Ван Дейк Защитник Виргил Ван Дейк и его наставник по "Ливерпулю" Юрген Клопп были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам декабря.

В заключительном месяце 2018 года "Ливерпуль" одержал семь побед из семи возможных, благодаря чему утвердился в качестве лидера Премьер-Лиги и не покинул вершину таблицы даже после поражения от "Манчестер Сити" в начале января.

В течение декабря подопечные Клоппа обыграли "Эвертон", "Бернли", "Борнмут", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон", "Ньюкасл" и "Арсенал", в процессе забив 22 гола и пропустив только трижды благодаря надежной игре обороны во главе с Ван Дейком.

"Это приятно, это как вишенка на торте. Это был очень успешный, но при этом сложный месяц. Каждый матч ощущался как самый важный в сезоне. Это было невероятно. Это был невероятно напряженный период, но это и делает декабрь таким особенным месяцем", — сообщил Клопп, для которого эта награда стала первой подобной с сентября 2016.

Отметим, что Ван Дейк признается Игроком Месяца впервые в своей карьере. Предыдущий раз эта награда доставалась защитнику еще в марте 2013 — Яну Вертонгену из "Тоттенхэма".


Метки Ван Дейк, Клопп, Ливерпуль, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2019 18:15

Количество просмотров Просмотров: 1224

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 11.01.2019 19:05 # pistolero-lfc
    Не часто их вместе увидишь даже на фотках. Вот такие вот великолепные они
    Пора увеличить отрыв

    (ответить)

  2. girasimus 11.01.2019 19:05 # girasimus
    Небыло бы ВВД, то Клопповская морда рядом не светилась.

    (ответить)

  3. slash-lfc 11.01.2019 19:02 # slash-lfc
    Домино - алкаш16 или нет?

    (ответить)

  4. beatles-red 11.01.2019 18:56 # beatles-red
    Обьективно Эмери и Морато

    (ответить)

  5. slash-lfc 11.01.2019 18:55 # slash-lfc
    Топари. Завтра опять возвращаемся на победную поступь!

    (ответить)

  6. narcot 11.01.2019 18:49 # narcot
    каково быть колбасником?

    (ответить)

  7. krutoykanonir 11.01.2019 18:45 # krutoykanonir
    Ван Дейк вообще объективно лучший.

    (ответить)

  8. kos9k 11.01.2019 18:45 # kos9k
    Sarri-ball (в переводе с итальянского - яйца Сарри) - один из видов тактики в современном футболе, который подразумевает простой перекат мяча по полю, который иногда заканчивается голом. Основной идеей этой тактики является отбор мяча там, где ты его потерял, отпасовать ближайшему партнеру, и начать собственную атаку. В чем же изюминка этой тактики, что ее так окрестили, спросите вы. А вот нихуя в ней особенного нет. Так играет каждая атакующая команда, но тупые школьники из-за одного нормального сезона в Наполи создали культ личности вокруг тяжелого курильщика, хули, дед же. Или же тактику Яйца Сарри можно воспринять так: команда насилует в начале чемпионата 5-6 команд, после чего кончается сперма бензин у команды, и нужно, чтобы Яйца Сарри остыли, после чего выдает еще хорошую серию, и так вечно. А почему, вы думаете, он часто курит?

    (ответить)

  9. blackdreamer 11.01.2019 18:43 # blackdreamer
    бля новые трофеи такие уебанские
    вот раньше были топ

    (ответить)

  10. bezviz 11.01.2019 18:43 # bezviz
    для колбасников это как выиграть трофей) пускай радуются, брайтон их накажет

    (ответить)

  11. firmino9 11.01.2019 18:39 # firmino9
    Вперёд на Брайтон

    (ответить)

  12. melwood-lfc 11.01.2019 18:32 # melwood-lfc
    Омг
    Проебать сити и волкам и в итоге стать лучшими
    Ну что за топари

    (ответить)

  13. lfcynwa 11.01.2019 18:31 # lfcynwa
    колбасная оргия на ветке

    п.с вообще хз когда в последний раз в Ливерпуле был настолько надежный и топой защ

    (ответить)

  14. electric 11.01.2019 18:27 # electric
    Просто т о п а р и

    (ответить)

  15. contrario 11.01.2019 18:25 # contrario
    ВВД на игрока сезона песдует

    (ответить)

  16. spartan 11.01.2019 18:25 # spartan
    нормально. главное завтра 3 очка зацепить

    (ответить)

  17. kos9k 11.01.2019 18:22 # kos9k
    ТУТ НЮХНУЛ БЕЗВИЗПользователь получил предупреждение

    (ответить)

  18. mr-s1n1st3r 11.01.2019 18:22 # mr-s1n1st3r
    Топари жуткие.

    (ответить)

  19. rap-woiska 11.01.2019 18:20 # rap-woiska
    НУ ЧО ПАЦАНЫ???? ПОГНАЛИ НAXУЙ!!!Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

  20. ry-l 11.01.2019 18:18 # ry-l
    Да начнется скаузерная оргия

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: