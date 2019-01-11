Ван Дейк и Клопп — лучшие в Премьер-Лиге в декабре
Защитник Виргил Ван Дейк и его наставник по "Ливерпулю" Юрген Клопп были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам декабря.
В заключительном месяце 2018 года "Ливерпуль" одержал семь побед из семи возможных, благодаря чему утвердился в качестве лидера Премьер-Лиги и не покинул вершину таблицы даже после поражения от "Манчестер Сити" в начале января.
В течение декабря подопечные Клоппа обыграли "Эвертон", "Бернли", "Борнмут", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон", "Ньюкасл" и "Арсенал", в процессе забив 22 гола и пропустив только трижды благодаря надежной игре обороны во главе с Ван Дейком.
"Это приятно, это как вишенка на торте. Это был очень успешный, но при этом сложный месяц. Каждый матч ощущался как самый важный в сезоне. Это было невероятно. Это был невероятно напряженный период, но это и делает декабрь таким особенным месяцем", — сообщил Клопп, для которого эта награда стала первой подобной с сентября 2016.
Отметим, что Ван Дейк признается Игроком Месяца впервые в своей карьере. Предыдущий раз эта награда доставалась защитнику еще в марте 2013 — Яну Вертонгену из "Тоттенхэма".
11.01.2019 18:15
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Последние комментарии:
Не часто их вместе увидишь даже на фотках. Вот такие вот великолепные они
Пора увеличить отрыв
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Небыло бы ВВД, то Клопповская морда рядом не светилась.
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Домино - алкаш16 или нет?
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Обьективно Эмери и Морато
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Топари. Завтра опять возвращаемся на победную поступь!
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каково быть колбасником?
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Ван Дейк вообще объективно лучший.
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Sarri-ball (в переводе с итальянского - яйца Сарри) - один из видов тактики в современном футболе, который подразумевает простой перекат мяча по полю, который иногда заканчивается голом. Основной идеей этой тактики является отбор мяча там, где ты его потерял, отпасовать ближайшему партнеру, и начать собственную атаку. В чем же изюминка этой тактики, что ее так окрестили, спросите вы. А вот нихуя в ней особенного нет. Так играет каждая атакующая команда, но тупые школьники из-за одного нормального сезона в Наполи создали культ личности вокруг тяжелого курильщика, хули, дед же. Или же тактику Яйца Сарри можно воспринять так: команда насилует в начале чемпионата 5-6 команд, после чего кончается сперма бензин у команды, и нужно, чтобы Яйца Сарри остыли, после чего выдает еще хорошую серию, и так вечно. А почему, вы думаете, он часто курит?
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бля новые трофеи такие уебанские
вот раньше были топ
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для колбасников это как выиграть трофей) пускай радуются, брайтон их накажет
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Вперёд на Брайтон
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Омг
Проебать сити и волкам и в итоге стать лучшими
Ну что за топари
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колбасная оргия на ветке
п.с вообще хз когда в последний раз в Ливерпуле был настолько надежный и топой защ
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Просто т о п а р и
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ВВД на игрока сезона песдует
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нормально. главное завтра 3 очка зацепить
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ТУТ НЮХНУЛ БЕЗВИЗ
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Топари жуткие.
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НУ ЧО ПАЦАНЫ???? ПОГНАЛИ НAXУЙ!!!
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Да начнется скаузерная оргия
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