Клопп: "Вылет из кубков не дает "Ливерпулю" преимущества"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает, что досрочный вылет из кубковых соревнований даст его команде преимущества в борьбе за титул Премьер-Лиги.

После вылета "красных" уже в 3-м раунде Кубка Англии рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола слегка упрекнул "Ливерпуль", заявив, что предпочитает участвовать во всех четырех соревнованиях.



Однако Клопп не видит в этом никакого преимущества, ведь "Ливерпуль" досрочно выбыл из Кубка Англии и Кубка Лиги из-за обострившихся проблем с травмами — если бы не эти проблемы, "красные" тоже могли бы сражаться на всех фронтах, убежден Юрген.



"Нет никакого преимущества, и мы в этом убедимся. Когда все твои игроки в строю, ты можешь постоянно играть одним и тем же составом, делая небольшое количество изменений, и это великолепно. Обычно ты не слишком часто меняешь центральных защитников, потому что они могут играть вместе почти весь сезон. Так было и с нами в первой половине сезона, мы могли делать изменения, когда этого хотели".



"Так продолжалось бы и дальше, если бы мы преодолели декабрь без травм. К сожалению, этого не получилось на 100 процентов. Думаю, если бы вы поставили на то, что трое наших центральных защитников одновременно получат травмы, то выиграли бы кучу денег. Обычно подобного не происходит, но с нами произошло, и в этом есть доля невезения. Это слегка осложняет нашу жизнь, но теперь уже ничего не изменить — нужно искать решения".



"Почему мы должны сравнивать свою ситуацию с другими? Другие команды провели больше матчей, они все еще участвуют в других соревнованиях, но они способны с этим справиться. Мы тоже были бы способны справиться, будь у нас подходящее количество игроков. Вот и все, ни о каком преимуществе нет и речи. У нас появляется дополнительное время, но даже когда ты можешь тренироваться всю неделю, ты можешь сделать кучу неправильных вещей. Мы должны использовать это время, чтобы привести себя в как можно более хорошее состояние", — цитирует Клоппа The Guardian.