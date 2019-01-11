Санчо не планирует менять клуб в обозримом будущем

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо заявил, что в обозримом будущем не планирует менять клуб.

Отчаявшись получить свой шанс в "Манчестер Сити", летом 2017 по сделке стоимостью 8 миллионов фунтов Санчо уехал в Дортмунд и совершенно не прогадал, превратившись в одну из главных молодых звезд Бундеслиги.



В 24 матчах за "Боруссию" в этом сезоне с учетом всех соревнований Джейдон забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Пресса регулярно сватает Санчо назад на родину, однако 18-летний англичанин видит свое будущее в Дортмунде.



"Да, я планирую остаться здесь. Я просто хочу играть в футбол, и здесь я имею такую возможность. Прямо сейчас я счастлив".



"Я очень переживал насчет языкового барьера, но когда оказался здесь, все разговаривали на английском, и мне стало гораздо комфортнее. Мой немецкий все еще оставляет желать лучшего, но я учусь, я должен учиться".



"Я очень хорошо адаптировался. Конечно, поначалу было немного сложно, потому что я оказался вдали от родного дома. Но моя семья мне очень помогла — как и клуб".



"Переезд за рубеж не был таким уж сложным. Поскольку я молод и постоянно находился вне дома, то мне было достаточно комфортно. Я подумал: "Германия? Почему бы и нет?" И посмотрите, как все сложилось".



"Некоторые люди говорили, что они не уверены насчет моих намерений оставить родной дом и близких мне людей, но мне кажется, получилось действительно неплохо", — цитирует Санчо Daily Mail.