"Монако" заинтересовался Батшуайи

Мичи Батшуайи "Монако" проявил интерес к нападающему "Челси" Мичи Батшуайи, который досрочно возвращается из аренды в "Валенсии".

Как известно, Батшуайи не удалось заиграть в "Валенсии", и теперь 25-летний нападающий озабочен поисками другого клуба на вторую половину сезона.

Среди претендентов на Батшуайи называются "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм", однако The Telegraph стало известно, что большие виды на Мичи имеет "Монако", который ранее в январе согласовал переход полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса и сейчас лишь ожидает отмашки из Лондона, чтобы завершить сделку.

В "Монако" прекрасно осведомлены о возможностях бывшего игрока "Марселя", ведь главный тренер монегасков Тьерри Анри поработал с Батшуайи в сборной Бельгии, а их спортивный директор Майкл Эменало — в "Челси".

Но если Фабрегас должен переехать в княжество Монако на условиях 3.5-летнего контракта, то Батшуайи клуб французской Лиги 1 собирается взять в аренду.


Метки Батшуайи, Валенсия, Монако, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2019 16:00

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  1. stamford-bridge 11.01.2019 16:13 # stamford-bridge
    норм спрос пошел на игроков Челси, распродать бы этих днищ по себестоимости и купить НОРМАЛЬНОГО игрока в нападение.

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