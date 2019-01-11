"Монако" заинтересовался Батшуайи

"Монако" проявил интерес к нападающему "Челси" Мичи Батшуайи, который досрочно возвращается из аренды в "Валенсии".

Как известно, Батшуайи не удалось заиграть в "Валенсии", и теперь 25-летний нападающий озабочен поисками другого клуба на вторую половину сезона.



Среди претендентов на Батшуайи называются "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм", однако The Telegraph стало известно, что большие виды на Мичи имеет "Монако", который ранее в январе согласовал переход полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса и сейчас лишь ожидает отмашки из Лондона, чтобы завершить сделку.



В "Монако" прекрасно осведомлены о возможностях бывшего игрока "Марселя", ведь главный тренер монегасков Тьерри Анри поработал с Батшуайи в сборной Бельгии, а их спортивный директор Майкл Эменало — в "Челси".



Но если Фабрегас должен переехать в княжество Монако на условиях 3.5-летнего контракта, то Батшуайи клуб французской Лиги 1 собирается взять в аренду.