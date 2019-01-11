"Монако" заинтересовался Батшуайи
"Монако" проявил интерес к нападающему "Челси" Мичи Батшуайи, который досрочно возвращается из аренды в "Валенсии".
Как известно, Батшуайи не удалось заиграть в "Валенсии", и теперь 25-летний нападающий озабочен поисками другого клуба на вторую половину сезона.
Среди претендентов на Батшуайи называются "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм", однако The Telegraph стало известно, что большие виды на Мичи имеет "Монако", который ранее в январе согласовал переход полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса и сейчас лишь ожидает отмашки из Лондона, чтобы завершить сделку.
В "Монако" прекрасно осведомлены о возможностях бывшего игрока "Марселя", ведь главный тренер монегасков Тьерри Анри поработал с Батшуайи в сборной Бельгии, а их спортивный директор Майкл Эменало — в "Челси".
Но если Фабрегас должен переехать в княжество Монако на условиях 3.5-летнего контракта, то Батшуайи клуб французской Лиги 1 собирается взять в аренду.
11.01.2019 16:00
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норм спрос пошел на игроков Челси, распродать бы этих днищ по себестоимости и купить НОРМАЛЬНОГО игрока в нападение.
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