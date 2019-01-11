Деян Ловрен пропустит выезд к "Брайтону"
"Ливерпуль" отправляется на выезд к "Брайтону" в субботу без защитника Деяна Ловрена, но его партнер по обороне Жоэль Матип уже приступил к тренировкам.
В минувший понедельник "красные" вылетели из Кубка Англии, проиграв "Вулверхэмптону" со счетом 2:1, и уже на шестой минуте этого матча главный тренер Юрген Клопп был вынужден заменить получившего травму задней поверхности бедра Ловрена.
Потеря Ловрена оставила Клоппа с единственным доступным центральным защитником в лице Виргила Ван Дейка. Поскольку Джо Гомес также травмирован, Юргену придется выбирать второго игрока в центр обороны между едва возобновившим тренировки после перелома ключицы Матипом или кем-либо из полузащитников вроде Фабиньо с Джеймсом Милнером.
"Вчера Жоэль провел свою первую тренировку с командой. Это хорошая новость, но давайте посмотрим. Мы должны оценивать ситуацию день за днем, но пока все хорошо".
"Джордан Хендерсон приступит к тренировкам сегодня. Посмотрим, что это будет означать. Адам (Лаллана) вне игры, Деян вне игры, Джо вне игры. Все идут на поправку", — цитирует Клоппа Sky Sports.
11.01.2019 15:00
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Последние комментарии:
Лучший зщ блят
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От такой новости у Ливерных фанов полегчало на душе)))))
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борайтон будет глубоко отсиживаться, почему бы не использовать Ки Яна Хёвера (снова) рядом с Ван Дейком?
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Супер Жоэль вернулся. Все идут на поправку
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"какая боль, какая боль", не повезло Брайтону...
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