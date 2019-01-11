Деян Ловрен пропустит выезд к "Брайтону"

Деян Ловрен "Ливерпуль" отправляется на выезд к "Брайтону" в субботу без защитника Деяна Ловрена, но его партнер по обороне Жоэль Матип уже приступил к тренировкам.

В минувший понедельник "красные" вылетели из Кубка Англии, проиграв "Вулверхэмптону" со счетом 2:1, и уже на шестой минуте этого матча главный тренер Юрген Клопп был вынужден заменить получившего травму задней поверхности бедра Ловрена.

Потеря Ловрена оставила Клоппа с единственным доступным центральным защитником в лице Виргила Ван Дейка. Поскольку Джо Гомес также травмирован, Юргену придется выбирать второго игрока в центр обороны между едва возобновившим тренировки после перелома ключицы Матипом или кем-либо из полузащитников вроде Фабиньо с Джеймсом Милнером.

"Вчера Жоэль провел свою первую тренировку с командой. Это хорошая новость, но давайте посмотрим. Мы должны оценивать ситуацию день за днем, но пока все хорошо".

"Джордан Хендерсон приступит к тренировкам сегодня. Посмотрим, что это будет означать. Адам (Лаллана) вне игры, Деян вне игры, Джо вне игры. Все идут на поправку", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Ловрен, Матип, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 468

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  1. chr1s8rown 11.01.2019 15:44 # chr1s8rown
    Лучший зщ блят

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  2. arhangel777 11.01.2019 15:26 # arhangel777
    От такой новости у Ливерных фанов полегчало на душе)))))

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  3. pistolero-lfc 11.01.2019 15:20 # pistolero-lfc
    борайтон будет глубоко отсиживаться, почему бы не использовать Ки Яна Хёвера (снова) рядом с Ван Дейком?

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  4. firmino9 11.01.2019 15:13 # firmino9
    Супер Жоэль вернулся. Все идут на поправку

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  5. kojan 11.01.2019 15:09 # kojan
    "какая боль, какая боль", не повезло Брайтону...

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