Кейн нацелен на трофеи с "Тоттенхэмом"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его команда полна решимости прервать свою 11-летнюю бестрофейную серию в этом сезоне.

Последним трофеем "шпор" так и остается Кубок Лиги, выигранный в 2008 году. Однако в этом сезоне "Тоттенхэм" выступает настолько уверенно, продолжая борьбу на всех четырех фронтах, что у Кейна есть хорошее предчувствие насчет больших побед.



"Я всегда говорил, что цель любого профессионального футболиста — выигрывать трофеи".



"Нет чувства лучше, чем выиграть что-нибудь с этими парнями, и в последние три-четыре все мы так упорно работаем над тем, чтобы сделать "шпор" претендентом на трофеи сезон за сезоном".



"Мы в хорошем положении. Мы в полуфинале Кубка Лиги и имеем перевес в один гол после первого матча, мы в Кубке Англии и Лиге Чемпионов, и мы не сильно отстаем в Премьер-Лиге, хотя впереди еще длинный путь".



"Пока что все складывается хорошо, но в прошлом именно на этой стадии сезона мы спотыкались, поэтому нам так важно избежать этого в нынешнем году. Мы должны работать еще упорнее, чтобы преодолеть эти матчи и постараться вернуть трофеи домой", — сообщил Кейн Sky Sports.