Бербатов предупредил, что Сульшер может уйти в другой клуб Премьер-Лиги

Оле Гуннар Сульшер Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов предупредил "красных дьяволов", что Оле Гуннар Сульшер может уйти в другой клуб Премьер-Лиги, если не получит работу главного тренера на постоянной основе на "Олд Траффорд".

Возглавив "Юнайтед" на временной основе после увольнения Жозе Моуриньо в декабре, Сульшер мгновенно преобразил команду. "Дьяволы" выиграли все пять матчей при норвежце, демонстрируя воодушевляющий футбол.

Бербатов считает, что "Юнайтед" будет обязан сохранить Сульшера, если в остатке сезона команда продолжит демонстрировать столь же качественную игру. В противном случае, уверен болгарин, Оле Гуннару не составит труда найти другую работу в Премьер-Лиге.

"Если "Юнайтед" продолжит выступать таким образом — а я не вижу причин, почему они должны перестать делать это — работа определенно будет его".

"Он замечательно справляется с этой работой. Если они продолжат играть таким же образом, то клуб будет обязан сохранить его — независимо от того, финишируют ли они в топ-4".

"Если они этого не сделают, уверен, другой клуб Премьер-Лиги предложит ему работу. Он снова создает себе репутацию в высшем дивизионе, и это замечательно для него".

"Когда главным тренером становится легенда клуба, это автоматически уводит внимание от игроков — исключительно по той причине, что он уже был здесь и добивался больших успехов".

"Когда ты оказываешься в положении Оле, который забил так много голов и выиграл так много трофеев, все внимание достается тебе. Ему не нужно кричать, чтобы доказать что-либо, он просто берет и делает это".

"Учитывая это, он должен заслужить доверие клуба и показать, что способен делать эту работу. Судя по результатам и тому, как они играют, очевидно, что пока он справляется", — сообщил Бербатов Daily Mirror.


Метки Бербатов, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2019 13:00

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  1. mancunia-planet 11.01.2019 13:57 # mancunia-planet
    столько разговоров, любой другой клуб уже и забыли бы, а тут мусолят, всё время стока внимания.
    быть коучем МЮ это как быть премьер-министром Британии)

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  2. radik86radik 11.01.2019 13:01 # radik86radik
    В Кардифф, не?))

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