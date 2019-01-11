Бербатов предупредил, что Сульшер может уйти в другой клуб Премьер-Лиги

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов предупредил "красных дьяволов", что Оле Гуннар Сульшер может уйти в другой клуб Премьер-Лиги, если не получит работу главного тренера на постоянной основе на "Олд Траффорд".

Возглавив "Юнайтед" на временной основе после увольнения Жозе Моуриньо в декабре, Сульшер мгновенно преобразил команду. "Дьяволы" выиграли все пять матчей при норвежце, демонстрируя воодушевляющий футбол.



Бербатов считает, что "Юнайтед" будет обязан сохранить Сульшера, если в остатке сезона команда продолжит демонстрировать столь же качественную игру. В противном случае, уверен болгарин, Оле Гуннару не составит труда найти другую работу в Премьер-Лиге.



"Если "Юнайтед" продолжит выступать таким образом — а я не вижу причин, почему они должны перестать делать это — работа определенно будет его".



"Он замечательно справляется с этой работой. Если они продолжат играть таким же образом, то клуб будет обязан сохранить его — независимо от того, финишируют ли они в топ-4".



"Если они этого не сделают, уверен, другой клуб Премьер-Лиги предложит ему работу. Он снова создает себе репутацию в высшем дивизионе, и это замечательно для него".



"Когда главным тренером становится легенда клуба, это автоматически уводит внимание от игроков — исключительно по той причине, что он уже был здесь и добивался больших успехов".



"Когда ты оказываешься в положении Оле, который забил так много голов и выиграл так много трофеев, все внимание достается тебе. Ему не нужно кричать, чтобы доказать что-либо, он просто берет и делает это".



"Учитывая это, он должен заслужить доверие клуба и показать, что способен делать эту работу. Судя по результатам и тому, как они играют, очевидно, что пока он справляется", — сообщил Бербатов Daily Mirror.