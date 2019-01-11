Мата не уверен, останется ли в "Юнайтед"

Полузащитник Хуан Мата признался, что не уверен, будет ли выступать за "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Пять лет назад "Юнайтед" заплатил 37 миллионов фунтов "Челси" за Мату, однако действующий контракт Хуана истекает уже в конце этого сезона.



Пока "красные дьяволы" не обращались к 30-летнему испанцу насчет продления сотрудничества, однако Мата не паникует и предпочитает сосредоточиться на игре в футбол.



"Я уже достаточно давно нахожусь в Англии, но это правда что порой ты скучаешь по дому, семье, друзьям. Я не знаю, вернусь ли в Испанию в обозримом будущем. Я спокоен, и я представляю такой великолепный клуб, как "Манчестер Юнайтед", один из крупнейших в мире".



"Мы сосредоточены на том, чтобы как можно лучше завершить сезон и достичь своей цели — попасть в Лигу Чемпионов", — сообщил Мата AS.