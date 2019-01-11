Сульшер не удивлен слухами об интересе "Юнайтед" к Почеттино

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что его не удивляют слухи об интересе "красных дьяволов" к Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Несмотря на пять побед в пяти первых матчах Сульшера, фаворитом на роль постоянного рулевого "Юнайтед" остается Почеттино. По слухам, исполнительного директора "дьяволов" Эда Вудворда даже не смущает перспектива выплатить десятки миллионов фунтов компенсации за переход аргентинца.



Лицом к лицу с Почеттино Сульшер столкнется в воскресенье, когда "Юнайтед" совершит выезд на "Уэмбли" в рамках Премьер-Лиги. Оле Гуннар признает, что циркулирующие слухи имеют под собой основание.



"Он очень хорошо справляется со своей работой. У этих спекуляций есть причина. Но судить о тренерах — не мое дело. Я целиком сосредоточен на своей работе и своей команде", — цитирует Сульшера The Independent.



Также норвежец рассказал, как собирается сыграть против "шпор".



"Мы играем против одной из лучших команд в лиге, поэтому мы должны помнить об их сильных качествах. Тем не менее, мы должны играть в атакующий футбол, это и наше сильное качество".



"Мы не будем иметь большого количества моментов против такого соперника, поэтому мы должны правильно распорядиться мячом, когда он окажется у нас. Кроме того, на "Уэмбли" большое поле", — цитирует Сульшера Daily Mirror.