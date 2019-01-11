Юрген Клопп принял решение насчет Ориги

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предпочитает сохранить нападающего Дивока Ориги до конца сезона.

С момента возобновления трансферного окна в январе пресса сватала 23-летнего Ориги в "Вулверхэмптон", "Вест Хэм" и "Фулхэм". Сообщалось, что Дивок может принести "красным" 15 миллионов фунтов.



Однако за этот период "Ливерпуль" уже лишился одного нападающего, приняв щедрое предложение "Борнмута" в 19 млн. фунтов о покупке Доминика Соланке.



Как сообщает Liverpool Echo, теперь Клопп решил отказаться от идеи насчет расставания с Ориги в январе. Юрген опасается, что потеря игрока сборной Бельгии негативно бы сказалась на шансах его команда завоевать титул Премьер-Лиги.



Вместе с тем долгосрочное будущее Ориги на "Энфилде" по-прежнему выглядит туманно. В минувший понедельник против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии Дивок отметился своим всего лишь вторым появлением в старте в этом сезоне.