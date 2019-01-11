Юрген Клопп принял решение насчет Ориги

Дивок Ориги и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предпочитает сохранить нападающего Дивока Ориги до конца сезона.

С момента возобновления трансферного окна в январе пресса сватала 23-летнего Ориги в "Вулверхэмптон", "Вест Хэм" и "Фулхэм". Сообщалось, что Дивок может принести "красным" 15 миллионов фунтов.

Однако за этот период "Ливерпуль" уже лишился одного нападающего, приняв щедрое предложение "Борнмута" в 19 млн. фунтов о покупке Доминика Соланке.

Как сообщает Liverpool Echo, теперь Клопп решил отказаться от идеи насчет расставания с Ориги в январе. Юрген опасается, что потеря игрока сборной Бельгии негативно бы сказалась на шансах его команда завоевать титул Премьер-Лиги.

Вместе с тем долгосрочное будущее Ориги на "Энфилде" по-прежнему выглядит туманно. В минувший понедельник против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии Дивок отметился своим всего лишь вторым появлением в старте в этом сезоне.


Метки Клопп, Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2019 09:00

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  1. pistolero-lfc 11.01.2019 10:34 # pistolero-lfc
    до конца сезона поиграет в пару матичах, заработает голевые очки, продадим подороже. изи мани

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  2. kolyandr 11.01.2019 10:21 # kolyandr
    Легче продать и вложиться в топ напа сейчас

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  3. mr-dodds 11.01.2019 10:20 # mr-dodds
    Посмотреть бы в ебальники колбасе, которая доказывала что это недоразумение > марсиаля, топ нап и всё в этом роде. Безписы портовые

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  4. gerrard08 11.01.2019 10:12 # gerrard08
    Ну мало ли что. Как 3 нап до лета норм.

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  5. chebrec 11.01.2019 09:57 # chebrec
    Ага медальку за заслуги

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