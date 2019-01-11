Юрген Клопп принял решение насчет Ориги
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предпочитает сохранить нападающего Дивока Ориги до конца сезона.
С момента возобновления трансферного окна в январе пресса сватала 23-летнего Ориги в "Вулверхэмптон", "Вест Хэм" и "Фулхэм". Сообщалось, что Дивок может принести "красным" 15 миллионов фунтов.
Однако за этот период "Ливерпуль" уже лишился одного нападающего, приняв щедрое предложение "Борнмута" в 19 млн. фунтов о покупке Доминика Соланке.
Как сообщает Liverpool Echo, теперь Клопп решил отказаться от идеи насчет расставания с Ориги в январе. Юрген опасается, что потеря игрока сборной Бельгии негативно бы сказалась на шансах его команда завоевать титул Премьер-Лиги.
Вместе с тем долгосрочное будущее Ориги на "Энфилде" по-прежнему выглядит туманно. В минувший понедельник против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии Дивок отметился своим всего лишь вторым появлением в старте в этом сезоне.
11.01.2019 09:00
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до конца сезона поиграет в пару матичах, заработает голевые очки, продадим подороже. изи мани
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Легче продать и вложиться в топ напа сейчас
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Посмотреть бы в ебальники колбасе, которая доказывала что это недоразумение > марсиаля, топ нап и всё в этом роде. Безписы портовые
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Ну мало ли что. Как 3 нап до лета норм.
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Ага медальку за заслуги
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