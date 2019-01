На базе "Дерби" поймали шпиона

Наставнику "Дерби" Фрэнку Лэмпарда пришлось досрочно закончить тренировку перед важнейшим матчем из-за проникновения на базу клуба шпиона.

Сегодня вечером подопечные Лэмпарда сыграют гостевой матч против лидеров Чемпионшипа из "Лидса". Полноценно провести заключительное занятие перед этим выездом "баранам" не удалось.



Как сообщает The Telegraph, Лэмпард был вынужден прекратить тренировку из-за того, что на территорию базы проник неизвестный. Подозрительная личность была оперативно задержана прибывшей по вызову полицией.



У задержанного мужчины, пытавшегося шпионить за тренировкой "Дерби", при себе были обнаружены бинокль, сменная одежда, а также кусачки, благодаря которым он преодолел препятствие в виде забора.



Естественно, в задержанном заподозрили шпиона "Лидса", ближайшего соперника "Дерби". В пятницу полиция продолжит следственные мероприятия, чтобы установить все детали случившегося.





Officers have just attended the Training Ground for @dcfcofficial After a suspicious male was seen at the perimeter fence. Excellent searching conducted & male was located. All checks above board!

Keeping the team safe to bring home a win against #LUFC on 11th! #SpyingIsCheating pic.twitter.com/a12Zj8gISX