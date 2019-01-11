На базе "Дерби" поймали шпиона

Фрэнк Лэмпард Наставнику "Дерби" Фрэнку Лэмпарда пришлось досрочно закончить тренировку перед важнейшим матчем из-за проникновения на базу клуба шпиона.

Сегодня вечером подопечные Лэмпарда сыграют гостевой матч против лидеров Чемпионшипа из "Лидса". Полноценно провести заключительное занятие перед этим выездом "баранам" не удалось.

Как сообщает The Telegraph, Лэмпард был вынужден прекратить тренировку из-за того, что на территорию базы проник неизвестный. Подозрительная личность была оперативно задержана прибывшей по вызову полицией.

У задержанного мужчины, пытавшегося шпионить за тренировкой "Дерби", при себе были обнаружены бинокль, сменная одежда, а также кусачки, благодаря которым он преодолел препятствие в виде забора.

Естественно, в задержанном заподозрили шпиона "Лидса", ближайшего соперника "Дерби". В пятницу полиция продолжит следственные мероприятия, чтобы установить все детали случившегося.


Метки Дерби, Лидс, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1913

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Последние комментарии:




  1. gandalf 11.01.2019 07:45 # gandalf
    Это чирарт пришел поглазеть

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  2. radik86radik 11.01.2019 07:26 # radik86radik
    Отстреливался, не?))

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  3. tigerpool 11.01.2019 07:15 # tigerpool
    Во всем виноват Путин

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  4. pistolero-lfc 11.01.2019 07:12 # pistolero-lfc
    Моуриньо готовится стать приемником Лемпарда

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