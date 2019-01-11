"Барселона" готовит предложение по Виллиану
"Барселона" готова возобновить свой давний интерес к вингеру "Челси" Виллиану, сделав предложение по бразильцу в размере 50 миллионов фунтов.
Виллиан всерьез помышлял об отъезде со "Стэмфорд Бридж" еще в прошлом сезоне, угодив в немилость к Антонио Конте. Летом "Барселона" сделала аж три предложения о покупке вингера, причем последнее из них составило 55 млн. фунтов.
В данный момент у 30-летнего Виллиана остается только 18 месяцев по действующему контракту, и это обстоятельство — вкупе с политикой "Челси" относительно продления сотрудничества с возрастными игроками — наводит "Барселону" на мысли, что теперь "синие" будут сговорчивее.
По информации Daily Mail и Sky Sports, в это трансферное окно чемпионы Ла Лиги выдвинут свое предложение о покупке Виллиана, однако не все 50 млн. фунтов будут предложены деньгами. Частью сделки по экс-игроку "Анжи" и "Шахтера" может стать вингер Малком.
Прошлым летом сами каталонцы заплатили 38 млн. фунтов "Бордо" за Малкома, однако 21-летний соотечественник Виллиана не оправдывает возлагаемых на него ожиданий и вскоре может покинуть "Ноу Камп".
11.01.2019 00:05
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Инста Аццепт
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Теперь весь фупел должен слиться воедино и молиться на то, что бы Маринка наконец скинула ебучего боргеса.
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Малколм и бабки за 30летнего Виллиана? Обменивать не думая.
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Тем временем барса всирает в гостях Леванте 0-2
Ахахахахахахаха
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Шаштаааааааааааааааааааа??????!
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аахахахахахаххахахаахахахахах
Вместо Месси, не иначе
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посреди сезона прям отдать игрока, вряд ли
скоро МЮ потеснит кое кого с 4ки)
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Даааааааааааааааааааа продаааааааааааааааайте
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в челси перестройка?
виллиан, сеск, дринкуотер, заппа, мората?
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Продавать! Тут даже думать не надо.
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