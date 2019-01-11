"Барселона" готовит предложение по Виллиану

Виллиан "Барселона" готова возобновить свой давний интерес к вингеру "Челси" Виллиану, сделав предложение по бразильцу в размере 50 миллионов фунтов.

Виллиан всерьез помышлял об отъезде со "Стэмфорд Бридж" еще в прошлом сезоне, угодив в немилость к Антонио Конте. Летом "Барселона" сделала аж три предложения о покупке вингера, причем последнее из них составило 55 млн. фунтов.

В данный момент у 30-летнего Виллиана остается только 18 месяцев по действующему контракту, и это обстоятельство — вкупе с политикой "Челси" относительно продления сотрудничества с возрастными игроками — наводит "Барселону" на мысли, что теперь "синие" будут сговорчивее.

По информации Daily Mail и Sky Sports, в это трансферное окно чемпионы Ла Лиги выдвинут свое предложение о покупке Виллиана, однако не все 50 млн. фунтов будут предложены деньгами. Частью сделки по экс-игроку "Анжи" и "Шахтера" может стать вингер Малком.

Прошлым летом сами каталонцы заплатили 38 млн. фунтов "Бордо" за Малкома, однако 21-летний соотечественник Виллиана не оправдывает возлагаемых на него ожиданий и вскоре может покинуть "Ноу Камп".


Метки Барселона, Виллиан, Малком, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 652

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  1. dallaslp 11.01.2019 00:34 # dallaslp
    Инста Аццепт

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  2. ccchelsea 11.01.2019 00:32 # ccchelsea
    Теперь весь фупел должен слиться воедино и молиться на то, что бы Маринка наконец скинула ебучего боргеса.

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  3. hachidlo 11.01.2019 00:31 # hachidlo
    Малколм и бабки за 30летнего Виллиана? Обменивать не думая.

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  4. chebrec 11.01.2019 00:27 # chebrec
    Тем временем барса всирает в гостях Леванте 0-2
    Ахахахахахахаха

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  5. chebrec 11.01.2019 00:26 # chebrec
    Шаштаааааааааааааааааааа??????!

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  6. rentv 11.01.2019 00:20 # rentv
    аахахахахахаххахахаахахахахах


    Вместо Месси, не иначе

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  7. mancunia-planet 11.01.2019 00:17 # mancunia-planet
    посреди сезона прям отдать игрока, вряд ли
    скоро МЮ потеснит кое кого с 4ки)

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  8. mafia 11.01.2019 00:16 # mafia
    Даааааааааааааааааааа продаааааааааааааааайте

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  9. ooaaaa 11.01.2019 00:12 # ooaaaa
    в челси перестройка?

    виллиан, сеск, дринкуотер, заппа, мората?

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  10. danny949494 11.01.2019 00:08 # danny949494
    Продавать! Тут даже думать не надо.

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