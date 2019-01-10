Остин дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест

Нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин схлопотал двухматчевую дисквалификацию за оскорбительный жест в адрес фанатов "Манчестер Сити".

Напомним, в проигранном "святыми" матче Премьер-Лиги против действующих чемпионов (1:3) 30 декабря Остин показал два пальца гостевой трибуне "Сент Мэри", которая принялась его освистывать в момент замены.



Вскоре FA предъявила обвинения 29-летнему англичанину за этот жест. Чарли свою неправоту признал и сегодня понес наказание — два матча пропуска.



Таким образом, Остин, забивший три гола в этом сезоне с учетом всех соревнований, не поможет "Саутгемптону" в субботнем матче Премьер-Лиги против "Лестера", а также в переигровке с "Дерби" в рамках 3-го раунда Кубка Англии на следующей неделе.