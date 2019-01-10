"Челси" лишь хочет арендовать Игуаина

"Челси" заинтересован лишь в том, чтобы взять нападающего "Милана" Гонсало Игуаина в аренду до конца сезона.

Ранее в четверг стало известно, что агент и брат игрока сборной Аргентины Николас прилетел в Лондон на переговоры с "синими".



Также пресса сообщала, что клуб со "Стэмфорд Бридж" может заплатить 32 миллиона фунтов за 31-летнего Игуаина, забившего в этом сезоне голов меньше, чем Альваро Мората.



Однако The Telegraph спешит успокоить болельщиков "Челси" и уверяет, что лондонский клуб лишь хочет забрать у "Милана" право аренды Гонсало из "Ювентуса". По окончании сезона "синие" смогут решить, готовы ли они выкупить игрока.



Примечательно, что сейчас в Лондоне находится и Хуанма Лопес, агент Мораты. Предполагается, что Альваро будет позволено уйти в аренду до конца сезона, если Игуаин все-таки прибудет на "Стэмфорд Бридж".



Среди претендентов на Морату называются "Севилья", "Атлетико" — а также "Милан", которому потребуется новый нападающий в случае расставания с Игуаином.