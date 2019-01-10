"Челси" лишь хочет арендовать Игуаина

Гонсало Игуаин "Челси" заинтересован лишь в том, чтобы взять нападающего "Милана" Гонсало Игуаина в аренду до конца сезона.

Ранее в четверг стало известно, что агент и брат игрока сборной Аргентины Николас прилетел в Лондон на переговоры с "синими".

Также пресса сообщала, что клуб со "Стэмфорд Бридж" может заплатить 32 миллиона фунтов за 31-летнего Игуаина, забившего в этом сезоне голов меньше, чем Альваро Мората.

Однако The Telegraph спешит успокоить болельщиков "Челси" и уверяет, что лондонский клуб лишь хочет забрать у "Милана" право аренды Гонсало из "Ювентуса". По окончании сезона "синие" смогут решить, готовы ли они выкупить игрока.

Примечательно, что сейчас в Лондоне находится и Хуанма Лопес, агент Мораты. Предполагается, что Альваро будет позволено уйти в аренду до конца сезона, если Игуаин все-таки прибудет на "Стэмфорд Бридж".

Среди претендентов на Морату называются "Севилья", "Атлетико" — а также "Милан", которому потребуется новый нападающий в случае расставания с Игуаином.


Метки Игуаин, Милан, Мората, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2019 23:00

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  1. chelsiukpro 10.01.2019 23:11 # chelsiukpro
    Нахер нужен Игуайн тогда? Пусть сидит в Италий! Лучше Полузащитника купите а Азара на астрие атааи. А мы и так в топ4 попадём.

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  2. rentv 10.01.2019 23:05 # rentv
    "Челси" хочет лишь арендовать Игуаина*


    Блять, ёбаный в рот, Миха! Теперь понятно, почему ты постоянно мне жёлтые даёшь, когда я хвалю Русский зык.

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