"Челси" лишь хочет арендовать Игуаина
"Челси" заинтересован лишь в том, чтобы взять нападающего "Милана" Гонсало Игуаина в аренду до конца сезона.
Ранее в четверг стало известно, что агент и брат игрока сборной Аргентины Николас прилетел в Лондон на переговоры с "синими".
Также пресса сообщала, что клуб со "Стэмфорд Бридж" может заплатить 32 миллиона фунтов за 31-летнего Игуаина, забившего в этом сезоне голов меньше, чем Альваро Мората.
Однако The Telegraph спешит успокоить болельщиков "Челси" и уверяет, что лондонский клуб лишь хочет забрать у "Милана" право аренды Гонсало из "Ювентуса". По окончании сезона "синие" смогут решить, готовы ли они выкупить игрока.
Примечательно, что сейчас в Лондоне находится и Хуанма Лопес, агент Мораты. Предполагается, что Альваро будет позволено уйти в аренду до конца сезона, если Игуаин все-таки прибудет на "Стэмфорд Бридж".
Среди претендентов на Морату называются "Севилья", "Атлетико" — а также "Милан", которому потребуется новый нападающий в случае расставания с Игуаином.
10.01.2019 23:00
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Нахер нужен Игуайн тогда? Пусть сидит в Италий! Лучше Полузащитника купите а Азара на астрие атааи. А мы и так в топ4 попадём.
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"Челси" хочет лишь арендовать Игуаина*
Блять, ёбаный в рот, Миха! Теперь понятно, почему ты постоянно мне жёлтые даёшь, когда я хвалю Русский зык.
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