Эмери уважает решение Рэмси связать свое будущее с "Ювентусом"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что уважает решение полузащитника Аарона Рэмси связать свое будущее с "Ювентусом" уже в январе.

Накануне вечером стало известно, что Рэмси согласовал пятилетний контракт с "Ювентусом", куда он отправится по окончании сезона свободным агентом.



Эмери с пониманием относится к тому, что Рэмси уладил вопрос со своим будущим, не дожидаясь окончания сезона. Унаи лишь просит игрока сборной Уэльса не терять концентрацию.



"Я говорю ему каждый день, что мы нуждаемся в нем. И я был очень им доволен в последнем матче. Я спросил его в Блэкпуле, в порядке ли он, а он ответил: "Тренер, я хочу сыграть".



"Его будущее — это вопрос для него, его семьи и его агента. Но каждый день он очень хорошо тренируется. Я хочу, чтобы он был сосредоточен на выступлении за нас, и я рассчитываю на него против "Вест Хэма" в субботу. Я с большим уважением отношусь к его решению", — цитирует Эмери Daily Mirror.