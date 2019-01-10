Эмери уважает решение Рэмси связать свое будущее с "Ювентусом"

Аарон Рэмси Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что уважает решение полузащитника Аарона Рэмси связать свое будущее с "Ювентусом" уже в январе.

Накануне вечером стало известно, что Рэмси согласовал пятилетний контракт с "Ювентусом", куда он отправится по окончании сезона свободным агентом.

Эмери с пониманием относится к тому, что Рэмси уладил вопрос со своим будущим, не дожидаясь окончания сезона. Унаи лишь просит игрока сборной Уэльса не терять концентрацию.

"Я говорю ему каждый день, что мы нуждаемся в нем. И я был очень им доволен в последнем матче. Я спросил его в Блэкпуле, в порядке ли он, а он ответил: "Тренер, я хочу сыграть".

"Его будущее — это вопрос для него, его семьи и его агента. Но каждый день он очень хорошо тренируется. Я хочу, чтобы он был сосредоточен на выступлении за нас, и я рассчитываю на него против "Вест Хэма" в субботу. Я с большим уважением отношусь к его решению", — цитирует Эмери Daily Mirror.


Метки Арсенал, Рэмси, Эмери, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 10.01.2019 23:00 # aliluya-nn
    Жалко терять такого игрока ..у нас ни глубины скамейки, ни топовой полузащиты нет, а Рэмзи отпускают ..плохо что не договорились о новом контракте ..Рэмси все-таки свой игрок

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  2. vmjr 10.01.2019 22:40 # vmjr
    фанаты Ливера должны понять такой поворот ;)
    А вообще это отличное решение для него, плюс я не сомневаюсь в его отдаче в остатке сезона! Это вам не чмо чилийское!

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  3. arhangel777 10.01.2019 22:24 # arhangel777
    Как это вообще возможно? Сливает игрока и при этом просит того быть полностью сконцентрированным на игре за клуб, смешно просто)))

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