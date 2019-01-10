Эмери уважает решение Рэмси связать свое будущее с "Ювентусом"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что уважает решение полузащитника Аарона Рэмси связать свое будущее с "Ювентусом" уже в январе.
Накануне вечером стало известно, что Рэмси согласовал пятилетний контракт с "Ювентусом", куда он отправится по окончании сезона свободным агентом.
Эмери с пониманием относится к тому, что Рэмси уладил вопрос со своим будущим, не дожидаясь окончания сезона. Унаи лишь просит игрока сборной Уэльса не терять концентрацию.
"Я говорю ему каждый день, что мы нуждаемся в нем. И я был очень им доволен в последнем матче. Я спросил его в Блэкпуле, в порядке ли он, а он ответил: "Тренер, я хочу сыграть".
"Его будущее — это вопрос для него, его семьи и его агента. Но каждый день он очень хорошо тренируется. Я хочу, чтобы он был сосредоточен на выступлении за нас, и я рассчитываю на него против "Вест Хэма" в субботу. Я с большим уважением отношусь к его решению", — цитирует Эмери Daily Mirror.
10.01.2019 22:00
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Последние комментарии:
Жалко терять такого игрока ..у нас ни глубины скамейки, ни топовой полузащиты нет, а Рэмзи отпускают ..плохо что не договорились о новом контракте ..Рэмси все-таки свой игрок
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фанаты Ливера должны понять такой поворот ;)
А вообще это отличное решение для него, плюс я не сомневаюсь в его отдаче в остатке сезона! Это вам не чмо чилийское!
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Как это вообще возможно? Сливает игрока и при этом просит того быть полностью сконцентрированным на игре за клуб, смешно просто)))
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