"Эвертон" готов выкупить Батшуайи у "Челси"

"Эвертон" присоединился к числу клубов, заинтересованных в нападающем Мичи Батшуайи, и подумывает о том, чтобы сразу выкупить игрока у "Челси".

Ранее днем стало известно, что "Валенсия", взявшая прошлым летом Батшуайи в аренду на сезон 2018/19, собирается досрочно вернуть Мичи на "Стэмфорд Бридж". Эту информацию затем подтвердил спортивный директор "летучих мышей" Матеу Алемани.



"Ситуация Батшуайи предельно ясна. Мы договариваемся с рядом других клубов насчет ухода игрока. Я ожидаю, что он покинет нас в ближайшие часы или дни. Игрок уже знает, что ему суждено уйти, мы сказали ему об этом несколько недель назад. Мы надеемся, что ради его же блага этот вопрос будет решен как можно скорее. Он уходит, и теперь лишь нужно согласовать условия", — сообщил Алемани прессе.



Среди претендентов на 25-летнего бельгийца назывались "Кристал Пэлас", "Фулхэм" и "Марсель", однако The Telegraph и Daily Mirror утверждают, что теперь в борьбу за Батшуайи вступил "Эвертон".



В отличие от некоторых других претендентов на Мичи, "ириски" готовы не арендовать нападающего, а выкупить его — примерно за 14 миллионов. Прошлым летом "Эвертон" одолжил у "Челси" защитника Куртуа Зума, поэтому взять в аренду еще и Батшуайи просто не может по правилам.



С помощью Батшуайи главный тренер "ирисок" Марку Силва надеется заменить опальных нападающих Умара Ниассе и Дженка Тосуна, которые в этом сезоне забили на двоих лишь два гола в Премьер-Лиге.