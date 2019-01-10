Арнаутович конфликтует с "Вест Хэмом" из-за китайских богатств
В "Вест Хэме" разгорается серьезный конфликт на почве поступившего нападающему Марко Арнаутовичу предложения из Китая.
Напомним, накануне стало известно, что "молотобойцы" отклонили предложение в 35 миллионов фунтов о покупке Арнаутовича от неназванного китайского клуба, которым, как предполагает The Telegraph, является чемпион страны "Шанхай СИПГ".
Уже сегодня агент и брат 29-летнего игрока сборной Австрии Даниэль призвал "Вест Хэм" изменить свое решение насчет Марко.
"Вест Хэм" купил Марко за гроши. Они заплатили за него 20 миллионов фунтов — ничто для нынешних реалий рынка. Они купили его, чтобы остаться в Премьер-Лиге в прошлом сезоне, и он помог им добиться этого. Он взял каждую награду в клубе: лучшему игроку, лучшему приобретению и лучшему игроку по версии команды".
"Теперь "Вест Хэм" получил великолепное предложение. Они могут выручить почти в два раза больше, чем сами заплатили за него. Марко хочет выйти на новый рынок и побороться за титулы. Таково его желание. Он обладает огромным желанием, чтобы "Вест Хэм" принял предложение из Китая", — заявил Даниэль.
Ответ лондонского клуба на это требование не заставил себя ждать.
"У Марко есть контракт, и мы полностью ожидаем, что он останется верен взятым на себя обязательствам. Он не продается", — сообщил официальный представитель "Вест Хэма".
Как добавляет The Guardian, в "Шанхай СИПГ" самому Арнаутовичу предложили четырехлетний контракт стоимостью 40 млн. фунтов — значительно более выгодный, нежели его соглашение в Лондоне, где он получает 90 тыс. фунтов в неделю.
10.01.2019 20:40
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Последние комментарии:
Ты смотри какая крыса оказалась, такому в Челче срочно надо.
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Да пошел он нахуй, ибрагимовичмна минималках
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Все верно
Чемпион Китая
Бабло огромное + кубки
Главное побольше бабла и кубков
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Тарковски отличный вариант конечно. миниМилнер в цз
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За титулами в Китай) Сильно.
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вхю понять можно, австриец их единственный стабильный нападающий, за пару недель ему не найти адекватную замену и по классу, и по деньгам.
но арнаутовича тоже можно понять, 29 лет, закат карьеры близко, а тут предлагают шикарную пенсию минимум в течении 4 лет.
все козыри у клуба, но как бы ни повторилась ситуация с пайетом
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В Китай ты всегда успеешь
PS КОРОЛИ НА ТРОНЕ
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770 тысяч в неделю, ну неудивительно
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как раз Челси нап нужен, 200к в неделю осилят.
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Он же что-то там пел про амбиции, Лигу Чемпионов и топ-клубы? А теперь вдруг на рисовые поля собрался. Странный человек.
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Бля, хороший игрок, но со скверным характером. Второй Пайет. «Везет» Вест Хэму на подобных персонажей.
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Жадный Марко
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