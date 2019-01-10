Арнаутович конфликтует с "Вест Хэмом" из-за китайских богатств

В "Вест Хэме" разгорается серьезный конфликт на почве поступившего нападающему Марко Арнаутовичу предложения из Китая.

Напомним, накануне стало известно, что "молотобойцы" отклонили предложение в 35 миллионов фунтов о покупке Арнаутовича от неназванного китайского клуба, которым, как предполагает The Telegraph, является чемпион страны "Шанхай СИПГ".



Уже сегодня агент и брат 29-летнего игрока сборной Австрии Даниэль призвал "Вест Хэм" изменить свое решение насчет Марко.



"Вест Хэм" купил Марко за гроши. Они заплатили за него 20 миллионов фунтов — ничто для нынешних реалий рынка. Они купили его, чтобы остаться в Премьер-Лиге в прошлом сезоне, и он помог им добиться этого. Он взял каждую награду в клубе: лучшему игроку, лучшему приобретению и лучшему игроку по версии команды".



"Теперь "Вест Хэм" получил великолепное предложение. Они могут выручить почти в два раза больше, чем сами заплатили за него. Марко хочет выйти на новый рынок и побороться за титулы. Таково его желание. Он обладает огромным желанием, чтобы "Вест Хэм" принял предложение из Китая", — заявил Даниэль.



Ответ лондонского клуба на это требование не заставил себя ждать.



"У Марко есть контракт, и мы полностью ожидаем, что он останется верен взятым на себя обязательствам. Он не продается", — сообщил официальный представитель "Вест Хэма".



Как добавляет The Guardian, в "Шанхай СИПГ" самому Арнаутовичу предложили четырехлетний контракт стоимостью 40 млн. фунтов — значительно более выгодный, нежели его соглашение в Лондоне, где он получает 90 тыс. фунтов в неделю.