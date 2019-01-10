Арнаутович конфликтует с "Вест Хэмом" из-за китайских богатств

Марко Арнаутович В "Вест Хэме" разгорается серьезный конфликт на почве поступившего нападающему Марко Арнаутовичу предложения из Китая.

Напомним, накануне стало известно, что "молотобойцы" отклонили предложение в 35 миллионов фунтов о покупке Арнаутовича от неназванного китайского клуба, которым, как предполагает The Telegraph, является чемпион страны "Шанхай СИПГ".

Уже сегодня агент и брат 29-летнего игрока сборной Австрии Даниэль призвал "Вест Хэм" изменить свое решение насчет Марко.

"Вест Хэм" купил Марко за гроши. Они заплатили за него 20 миллионов фунтов — ничто для нынешних реалий рынка. Они купили его, чтобы остаться в Премьер-Лиге в прошлом сезоне, и он помог им добиться этого. Он взял каждую награду в клубе: лучшему игроку, лучшему приобретению и лучшему игроку по версии команды".

"Теперь "Вест Хэм" получил великолепное предложение. Они могут выручить почти в два раза больше, чем сами заплатили за него. Марко хочет выйти на новый рынок и побороться за титулы. Таково его желание. Он обладает огромным желанием, чтобы "Вест Хэм" принял предложение из Китая", — заявил Даниэль.

Ответ лондонского клуба на это требование не заставил себя ждать.

"У Марко есть контракт, и мы полностью ожидаем, что он останется верен взятым на себя обязательствам. Он не продается", — сообщил официальный представитель "Вест Хэма".

Как добавляет The Guardian, в "Шанхай СИПГ" самому Арнаутовичу предложили четырехлетний контракт стоимостью 40 млн. фунтов — значительно более выгодный, нежели его соглашение в Лондоне, где он получает 90 тыс. фунтов в неделю.


Метки Арнаутович, Вест Хэм, Шанхай СИПГ

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2019 20:40

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Последние комментарии:




  1. superglor 10.01.2019 21:50 # superglor
    Ты смотри какая крыса оказалась, такому в Челче срочно надо.

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  2. pistolero-lfc 10.01.2019 21:50 # pistolero-lfc
    Да пошел он нахуй, ибрагимовичмна минималках

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  3. chebrec 10.01.2019 21:34 # chebrec
    Все верно
    Чемпион Китая
    Бабло огромное + кубки
    Главное побольше бабла и кубков

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  4. spartan 10.01.2019 21:33 # spartan
    Тарковски отличный вариант конечно. миниМилнер в цз

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  5. sausage 10.01.2019 21:12 # sausage
    За титулами в Китай) Сильно.

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  6. liverfun 10.01.2019 21:12 # liverfun
    вхю понять можно, австриец их единственный стабильный нападающий, за пару недель ему не найти адекватную замену и по классу, и по деньгам.
    но арнаутовича тоже можно понять, 29 лет, закат карьеры близко, а тут предлагают шикарную пенсию минимум в течении 4 лет.
    все козыри у клуба, но как бы ни повторилась ситуация с пайетом

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  7. only--liverpool 10.01.2019 21:04 # only--liverpool
    В Китай ты всегда успеешь
    PS КОРОЛИ НА ТРОНЕ

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  8. satellite 10.01.2019 21:02 # satellite
    770 тысяч в неделю, ну неудивительно

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  9. alexomck 10.01.2019 21:01 # alexomck
    как раз Челси нап нужен, 200к в неделю осилят.

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  10. brown-ale 10.01.2019 21:01 # brown-ale
    Он же что-то там пел про амбиции, Лигу Чемпионов и топ-клубы? А теперь вдруг на рисовые поля собрался. Странный человек.

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  11. slash-lfc 10.01.2019 20:50 # slash-lfc
    Бля, хороший игрок, но со скверным характером. Второй Пайет. «Везет» Вест Хэму на подобных персонажей.

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  12. staryi-eblan 10.01.2019 20:50 # staryi-eblan
    Жадный Марко

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