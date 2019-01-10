Моуриньо исключает свое возвращение в Португалию

Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что его следующая работа будет не в Португалии.

Вскоре после увольнения Моуриньо из "Юнайтед" в декабре появились слухи, что 55-летнего специалиста зовет назад "Бенфика". Президент лиссабонского клуба Луиш Филипе Виейра даже заявил, что "деньги — не проблема".



Однако 55-летний Моуриньо, возглавлявший "Бенфику" на протяжении девяти матчей в 2000 году, дал ясно понять, что в данный момент португальский чемпионат не соответствует его амбициям.



"Я никогда не играл в игру, пытаясь делать газетные заголовки, но у меня нет намерений насчет работы в Португалии. Я не хочу туда, а лучший способ проявить уважение такому замечательному клубу с таким замечательным президентом — сказать, что ко мне не обращались".



"Для меня огромная честь, когда ты возвращаешься в клуб, в котором ты уже был прежде, но я уже ответил вам и больше не буду говорить об этом".



"Сейчас я не тренирую, и мне нравится, что обо мне нет постоянных разговоров. Чтобы так и оставалось, я должен держать рот на замке. Я хочу иметь возможность поразмыслить и подготовиться к следующему шагу", — цитирует Моуриньо Sky Sports.