Сульшер сделал Рэшфорда основным нападающим "Юнайтед"
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил Маркусу Рэшфорду, что тот теперь является основным центральным нападающим команды.
Когда Сульшер заступил на тренерский мостик "красных дьяволов" в прошлом месяце, Ромелу Лукаку был травмирован. Благодаря этому 21-летний Рэшфорд выходил в стартовом составе на все четыре матча Премьер-Лиги при Сульшера, забив в процессе три гола.
Как стало известно Daily Star, во время тренировочного сбора в Дубае Сульшер побеседовал с Рэшфордом, сообщив, что теперь Маркус является его первым выбором на позиции форварда. Молодой англичанин будет удерживать место в стартовом составе до тех пор, пока демонстрирует столь классную форму.
Отметим, что Рэшфорд не имел твердого места в стартовом составе при Жозе Моуриньо. Предшественник Сульшера, если и выпускал Маркуса, то зачастую использовал того на фланге.
По информации источника, именно Рэшфорд выйдет в старте на воскресный матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", тогда как Лукаку вновь останется на скамейке запасных. Если до конца сезона ситуация не изменится, у Ромелу могут появиться мысли о смене клуба.
10.01.2019 19:00
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с огнём играет, ща Марсиаль пожалуется Погбе.
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> тупой бегунок
> центр.нападающий
защеканец с с лицом защеканца сошел с ума
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неудивительно
молод ец
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лукаку на выход.
можно с барского плеча в chelsi продать за 150
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