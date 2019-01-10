"Арсенал" сможет лишь арендовать, но не покупать в январе

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что у его клуба нет денег на покупки в январе — если кто-либо из игроков и придет на "Эмирейтс" в это трансферное окно, то только на правах аренды.

За последние недели с переходом на "Эмирейтс" связывали многих игроков, включая Дениса Суареса из "Барселоны" и Эвера Банегу из "Севильи". Однако Эмери столкнулся с суровой реальностью — "канонирам" нечего тратить.



"Мы не можем никого подписать на условиях постоянного трансфера. В этом январе возможны только сделки по аренде".



"Суарес? Я не знаю, какова его ситуация. Я знаю, что клуб работает над различными вариантами игроков, которые могут помочь нам своей хорошей игрой, в чем мы сейчас нуждаемся".



"Банега? Я знаю этого игрока, и он очень хороший игрок. Больше мне нечего добавить".



"Какова моя роль в вопросах трансферов? Я лишь могу сказать вам, что клуб работает над этим, и клуб держит меня в курсе событий в каждый момент времени. На сегодняшний момент у нас нет никаких новостей", — цитирует Эмери The Telegraph.