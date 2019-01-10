"Арсенал" сможет лишь арендовать, но не покупать в январе

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что у его клуба нет денег на покупки в январе — если кто-либо из игроков и придет на "Эмирейтс" в это трансферное окно, то только на правах аренды.

За последние недели с переходом на "Эмирейтс" связывали многих игроков, включая Дениса Суареса из "Барселоны" и Эвера Банегу из "Севильи". Однако Эмери столкнулся с суровой реальностью — "канонирам" нечего тратить.

"Мы не можем никого подписать на условиях постоянного трансфера. В этом январе возможны только сделки по аренде".

"Суарес? Я не знаю, какова его ситуация. Я знаю, что клуб работает над различными вариантами игроков, которые могут помочь нам своей хорошей игрой, в чем мы сейчас нуждаемся".

"Банега? Я знаю этого игрока, и он очень хороший игрок. Больше мне нечего добавить".

"Какова моя роль в вопросах трансферов? Я лишь могу сказать вам, что клуб работает над этим, и клуб держит меня в курсе событий в каждый момент времени. На сегодняшний момент у нас нет никаких новостей", — цитирует Эмери The Telegraph.


Метки Арсенал, трансферы, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. vmjr 10.01.2019 18:40 # vmjr
    Пока Кронке собственник клуба, мы можем вообще не ждать ничего хорошего!

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  2. tot35 10.01.2019 18:37 # tot35
    ипаный кронке штоб ты сдох

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  3. klementino 10.01.2019 18:22 # klementino
    Какие же немощи

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  4. pistolero-lfc 10.01.2019 18:20 # pistolero-lfc
    Эмери показывает шансы Арсенала попасть в ЛЧ

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  5. role-playin 10.01.2019 18:12 # role-playin
    И этот клуб хочет представлять англию в лч? В чш их.

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