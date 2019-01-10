"Арсенал" сможет лишь арендовать, но не покупать в январе
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что у его клуба нет денег на покупки в январе — если кто-либо из игроков и придет на "Эмирейтс" в это трансферное окно, то только на правах аренды.
За последние недели с переходом на "Эмирейтс" связывали многих игроков, включая Дениса Суареса из "Барселоны" и Эвера Банегу из "Севильи". Однако Эмери столкнулся с суровой реальностью — "канонирам" нечего тратить.
"Мы не можем никого подписать на условиях постоянного трансфера. В этом январе возможны только сделки по аренде".
"Суарес? Я не знаю, какова его ситуация. Я знаю, что клуб работает над различными вариантами игроков, которые могут помочь нам своей хорошей игрой, в чем мы сейчас нуждаемся".
"Банега? Я знаю этого игрока, и он очень хороший игрок. Больше мне нечего добавить".
"Какова моя роль в вопросах трансферов? Я лишь могу сказать вам, что клуб работает над этим, и клуб держит меня в курсе событий в каждый момент времени. На сегодняшний момент у нас нет никаких новостей", — цитирует Эмери The Telegraph.
10.01.2019 18:00
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Пока Кронке собственник клуба, мы можем вообще не ждать ничего хорошего!
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ипаный кронке штоб ты сдох
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Какие же немощи
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Эмери показывает шансы Арсенала попасть в ЛЧ
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И этот клуб хочет представлять англию в лч? В чш их.
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