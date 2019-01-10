Барелла не хочет переходить в "Челси"

Николо Барелла Полузащитник "Кальяри" Николо Барелла не горит желанием переходить в "Челси" посреди сезона.

Как известно, "синие" были вынуждены отложить отъезд Сеска Фабрегаса в "Монако" из-за того, что у них до сих пор нет замены испанцу, разочаровавшемуся в роли дублера для Жоржиньо.

Целью номер один главного тренера "Челси" на замену Фабрегасу остается 21-летний Барелла, однако Николо испытывает большие сомнения насчет переезда на "Стэмфорд Бридж" посреди сезона, сообщает Evening Standard.

У себя в "Кальяри" Барелла имеет регулярную игровую практику и считается одной из восходящих звезд Серии А. Николо опасается, что в случае перехода к "синим" в январе его может ждать участь Фабрегаса или того хуже — Данни Дринкуотера.

По информации итальянского издания Il Mattino, развеять сомнения Бареллы пытается лично ассистент Сарри Джанфранко Дзола, который играл и тренировал в "Кальяри" и до сих пор сохраняет хорошие отношения с клубом. К слову, именно Дзола устроил дебют Бареллы на профессиональном уровне в 2015 году.

Еще один осложняющий фактор — установленная генуэзцами цена за Николо. В данный момент "Кальяри" хочет за полузащитника 45 миллионов фунтов.


Метки Барелла, Кальяри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. maxvel 10.01.2019 17:06 # maxvel
    абсолютно все ссут на гпенсов

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  2. liverfun 10.01.2019 17:06 # liverfun
    в 21 год садиться на лавку под жоржиньо, тупее не придумаешь

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