Барелла не хочет переходить в "Челси"

Полузащитник "Кальяри" Николо Барелла не горит желанием переходить в "Челси" посреди сезона.

Как известно, "синие" были вынуждены отложить отъезд Сеска Фабрегаса в "Монако" из-за того, что у них до сих пор нет замены испанцу, разочаровавшемуся в роли дублера для Жоржиньо.



Целью номер один главного тренера "Челси" на замену Фабрегасу остается 21-летний Барелла, однако Николо испытывает большие сомнения насчет переезда на "Стэмфорд Бридж" посреди сезона, сообщает Evening Standard.



У себя в "Кальяри" Барелла имеет регулярную игровую практику и считается одной из восходящих звезд Серии А. Николо опасается, что в случае перехода к "синим" в январе его может ждать участь Фабрегаса или того хуже — Данни Дринкуотера.



По информации итальянского издания Il Mattino, развеять сомнения Бареллы пытается лично ассистент Сарри Джанфранко Дзола, который играл и тренировал в "Кальяри" и до сих пор сохраняет хорошие отношения с клубом. К слову, именно Дзола устроил дебют Бареллы на профессиональном уровне в 2015 году.



Еще один осложняющий фактор — установленная генуэзцами цена за Николо. В данный момент "Кальяри" хочет за полузащитника 45 миллионов фунтов.