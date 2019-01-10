Барелла не хочет переходить в "Челси"
Полузащитник "Кальяри" Николо Барелла не горит желанием переходить в "Челси" посреди сезона.
Как известно, "синие" были вынуждены отложить отъезд Сеска Фабрегаса в "Монако" из-за того, что у них до сих пор нет замены испанцу, разочаровавшемуся в роли дублера для Жоржиньо.
Целью номер один главного тренера "Челси" на замену Фабрегасу остается 21-летний Барелла, однако Николо испытывает большие сомнения насчет переезда на "Стэмфорд Бридж" посреди сезона, сообщает Evening Standard.
У себя в "Кальяри" Барелла имеет регулярную игровую практику и считается одной из восходящих звезд Серии А. Николо опасается, что в случае перехода к "синим" в январе его может ждать участь Фабрегаса или того хуже — Данни Дринкуотера.
По информации итальянского издания Il Mattino, развеять сомнения Бареллы пытается лично ассистент Сарри Джанфранко Дзола, который играл и тренировал в "Кальяри" и до сих пор сохраняет хорошие отношения с клубом. К слову, именно Дзола устроил дебют Бареллы на профессиональном уровне в 2015 году.
Еще один осложняющий фактор — установленная генуэзцами цена за Николо. В данный момент "Кальяри" хочет за полузащитника 45 миллионов фунтов.
10.01.2019 17:00
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абсолютно все ссут на гпенсов
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в 21 год садиться на лавку под жоржиньо, тупее не придумаешь
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