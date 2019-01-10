Агент Игуаина прилетел в Лондон

Агент нападающего "Милана" Гонсало Игуаина прибыл в Лондон, чтобы провести переговоры с "Челси".

Ранее на текущей неделе издание The Telegraph сообщило, что Игуаин является целью номер один главного тренера "синих" Маурицио Сарри, однако директор лондонского клуба Марина Грановская сомневается в целесообразности трансфера 31-летнего аргентинца.



Тем не менее, интерес со стороны "Челси" к Гонсало действительно существует. По информации ряда изданий, включая ESPN и Evening Standard, в четверг брат и агент футболиста Николас прилетел в столицу Англии.



Предполагается, что Николас встретится с Сарри и руководством "Челси". "Синие" хотят выслушать запросы Игуаина и узнать, на каких условиях возможна сделка, которую осложняет то обстоятельство, что этот сезон нападающий проводит в "Милане" лишь на правах аренды из "Ювентуса".



Арендное соглашение двух клубов Серии А по Игуаину подразумевает опцию по выкупу за 32 миллиона фунтов в конце сезона. Вероятно, на такую цену "Челси" и стоит ориентироваться.



Добавим, что в этом сезоне Игуаин забил восемь мячей с учетом всех соревнований — на один меньше, чем Альваро Мората, который может покинуть "Стэмфорд Бридж" в случае перехода бывшего подопечного Сарри по "Наполи".