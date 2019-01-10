Агент Игуаина прилетел в Лондон
Агент нападающего "Милана" Гонсало Игуаина прибыл в Лондон, чтобы провести переговоры с "Челси".
Ранее на текущей неделе издание The Telegraph сообщило, что Игуаин является целью номер один главного тренера "синих" Маурицио Сарри, однако директор лондонского клуба Марина Грановская сомневается в целесообразности трансфера 31-летнего аргентинца.
Тем не менее, интерес со стороны "Челси" к Гонсало действительно существует. По информации ряда изданий, включая ESPN и Evening Standard, в четверг брат и агент футболиста Николас прилетел в столицу Англии.
Предполагается, что Николас встретится с Сарри и руководством "Челси". "Синие" хотят выслушать запросы Игуаина и узнать, на каких условиях возможна сделка, которую осложняет то обстоятельство, что этот сезон нападающий проводит в "Милане" лишь на правах аренды из "Ювентуса".
Арендное соглашение двух клубов Серии А по Игуаину подразумевает опцию по выкупу за 32 миллиона фунтов в конце сезона. Вероятно, на такую цену "Челси" и стоит ориентироваться.
Добавим, что в этом сезоне Игуаин забил восемь мячей с учетом всех соревнований — на один меньше, чем Альваро Мората, который может покинуть "Стэмфорд Бридж" в случае перехода бывшего подопечного Сарри по "Наполи".
10.01.2019 16:00
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Последние комментарии:
Покупаем старого пердуна, который славится тем, что в пустые ворота Днепру забить не может. Ура.
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Я был бы рад ещё пару лет смотреть на Морату, если бы он не был говняным человеком, с его этими ненужными выходками и жёлтыми карточками.
(ответить)
Запилите Варди!
(ответить)
Вот почему Челси не позволяет тренерам покупать игроков,навага этот старпёр?
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неужели все так плохо,что жирный 31летний аргентинец из пешеходного чемпионата, кажется отличным вариантом?
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Лучше уж Крауча взять, у него хотя бы опыт есть.
На худой конец Варди, он одногодка с жирным аргентинцем.
(ответить)
Лучик света, отличный вариант... Друзья, а каков процент, что он заиграет в АПЛ на старости лет? На Морату все пенсы надеялись не меньше. Вот если бы его взять после Реала. А так, я вообще не разделяю этого восторга от трансфера в АПЛ, напа, доигрывающего в Серии А. И аргумент, что он играл у Сарри, тут вообще ниочём. Короче, шило на мыло.
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В короткосрочной перспективе это конечно отличный вариант. Но не думаю, что руководство купит Сарри такую дорогую игрушку на пол-полтора сезона.
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в аренду бы
а летом Икарди
так хочу
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Появился лучик света в конце тоннелч
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всегда бесил Игуаин.
PS КОРОЛИ НА ТРОНЕ
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Добавим, что в этом сезоне Игуаин забил восемь мячей с учетом всех соревнований — на один меньше, чем Альваро Мората, который может покинуть "Стэмфорд Бридж" в случае перехода бывшего подопечного Сарри по "Наполи".
Смысл тогда?!
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Грановская сомневается? Она вдруг начала сомневаться или не сомневаться в трансферах? С хера ли это? Ей пригрезилось, что она стала разбираться в футболе? Слушай тренера и работай, сомнения свои оставь при себе.
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