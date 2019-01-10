Агент Игуаина прилетел в Лондон

Гонсало Игуаин Агент нападающего "Милана" Гонсало Игуаина прибыл в Лондон, чтобы провести переговоры с "Челси".

Ранее на текущей неделе издание The Telegraph сообщило, что Игуаин является целью номер один главного тренера "синих" Маурицио Сарри, однако директор лондонского клуба Марина Грановская сомневается в целесообразности трансфера 31-летнего аргентинца.

Тем не менее, интерес со стороны "Челси" к Гонсало действительно существует. По информации ряда изданий, включая ESPN и Evening Standard, в четверг брат и агент футболиста Николас прилетел в столицу Англии.

Предполагается, что Николас встретится с Сарри и руководством "Челси". "Синие" хотят выслушать запросы Игуаина и узнать, на каких условиях возможна сделка, которую осложняет то обстоятельство, что этот сезон нападающий проводит в "Милане" лишь на правах аренды из "Ювентуса".

Арендное соглашение двух клубов Серии А по Игуаину подразумевает опцию по выкупу за 32 миллиона фунтов в конце сезона. Вероятно, на такую цену "Челси" и стоит ориентироваться.

Добавим, что в этом сезоне Игуаин забил восемь мячей с учетом всех соревнований — на один меньше, чем Альваро Мората, который может покинуть "Стэмфорд Бридж" в случае перехода бывшего подопечного Сарри по "Наполи".


Метки Игуаин, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1113

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 10.01.2019 17:05 # ganinilyha
    Покупаем старого пердуна, который славится тем, что в пустые ворота Днепру забить не может. Ура.

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  2. ganinilyha 10.01.2019 17:05 # ganinilyha
    Я был бы рад ещё пару лет смотреть на Морату, если бы он не был говняным человеком, с его этими ненужными выходками и жёлтыми карточками.

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  3. gjchancel 10.01.2019 16:59 # gjchancel
    Запилите Варди!

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  4. gjchancel 10.01.2019 16:58 # gjchancel
    Вот почему Челси не позволяет тренерам покупать игроков,навага этот старпёр?

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  5. liverfun 10.01.2019 16:51 # liverfun
    неужели все так плохо,что жирный 31летний аргентинец из пешеходного чемпионата, кажется отличным вариантом?

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  6. brown-ale 10.01.2019 16:41 # brown-ale
    Лучше уж Крауча взять, у него хотя бы опыт есть.
    На худой конец Варди, он одногодка с жирным аргентинцем.

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  7. sausage 10.01.2019 16:36 # sausage
    Лучик света, отличный вариант... Друзья, а каков процент, что он заиграет в АПЛ на старости лет? На Морату все пенсы надеялись не меньше. Вот если бы его взять после Реала. А так, я вообще не разделяю этого восторга от трансфера в АПЛ, напа, доигрывающего в Серии А. И аргумент, что он играл у Сарри, тут вообще ниочём. Короче, шило на мыло.

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  8. ccchelsea 10.01.2019 16:23 # ccchelsea
    В короткосрочной перспективе это конечно отличный вариант. Но не думаю, что руководство купит Сарри такую дорогую игрушку на пол-полтора сезона.

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  9. mr-lamps 10.01.2019 16:14 # mr-lamps
    в аренду бы
    а летом Икарди
    так хочу

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  10. ry-l 10.01.2019 16:13 # ry-l
    Появился лучик света в конце тоннелч

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  11. only--liverpool 10.01.2019 16:11 # only--liverpool
    всегда бесил Игуаин.
    PS КОРОЛИ НА ТРОНЕ

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  12. cfc-chelsea-cfc 10.01.2019 16:07 # cfc-chelsea-cfc
    Добавим, что в этом сезоне Игуаин забил восемь мячей с учетом всех соревнований — на один меньше, чем Альваро Мората, который может покинуть "Стэмфорд Бридж" в случае перехода бывшего подопечного Сарри по "Наполи".

    Смысл тогда?!

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  13. lampard78 10.01.2019 16:06 # lampard78
    Грановская сомневается? Она вдруг начала сомневаться или не сомневаться в трансферах? С хера ли это? Ей пригрезилось, что она стала разбираться в футболе? Слушай тренера и работай, сомнения свои оставь при себе.

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