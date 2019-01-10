Дженас: "Азар перерос "Челси" и должен уйти"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джермейн Дженас считает, что плеймейкер Эден Азар перерос "Челси" должен уйти в более серьезный клуб.
В этом сезоне зависимость "синих" от формы Азара только увеличилась. Главный тренер Маурицио Сарри нередко использует Эдена в качестве нападающего, разочаровавшись в Оливье Жиру и Альваро Морате.
При этом сам Азар продолжает раздумывать над своим будущим на "Стэмфорд Бридж", разрываясь между новым контрактом с "Челси" и мечтой о "Реале". По мнению Дженаса, ныне работающего телевизионным экспертом, 28-летнему бельгийцу пора на повышение.
"Думаю, в матче Кубка Лиги с "Тоттенхэмом", несмотря на поражение, он был неудержим. Я говорил об этом, комментируя игру, и я думаю, он слишком хорош для "Челси".
"Естественно, "Челси" является командой топ-уровня, но я думаю, он перерос их. Думаю, он перерос свою роль в этой команде. Ему нужно уйти. Здесь он уровнем выше всех остальных вокруг него", — сообщил Дженас BBC Radio 5 Live.
10.01.2019 15:00
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Последние комментарии:
Петушня открыла рот
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сколько он выйграл трофеев с Челси то?
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че несет эта обезьяна. днозар даже такой челси стабильно не тащит, так что ни о каком "перерос" речь идти не может.
тупой петушара.
вот то, что салах перерос ливер и то что должен уйти, когда колбасные в очередной раз ничего не выиграют - это факт.
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тогда Канте вообще пора завершать карьеру
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