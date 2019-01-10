Дженас: "Азар перерос "Челси" и должен уйти"

Эден Азар Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джермейн Дженас считает, что плеймейкер Эден Азар перерос "Челси" должен уйти в более серьезный клуб.

В этом сезоне зависимость "синих" от формы Азара только увеличилась. Главный тренер Маурицио Сарри нередко использует Эдена в качестве нападающего, разочаровавшись в Оливье Жиру и Альваро Морате.

При этом сам Азар продолжает раздумывать над своим будущим на "Стэмфорд Бридж", разрываясь между новым контрактом с "Челси" и мечтой о "Реале". По мнению Дженаса, ныне работающего телевизионным экспертом, 28-летнему бельгийцу пора на повышение.

"Думаю, в матче Кубка Лиги с "Тоттенхэмом", несмотря на поражение, он был неудержим. Я говорил об этом, комментируя игру, и я думаю, он слишком хорош для "Челси".

"Естественно, "Челси" является командой топ-уровня, но я думаю, он перерос их. Думаю, он перерос свою роль в этой команде. Ему нужно уйти. Здесь он уровнем выше всех остальных вокруг него", — сообщил Дженас BBC Radio 5 Live.


Метки Азар, Дженас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2019 15:00

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  1. ganinilyha 10.01.2019 15:27 # ganinilyha
    Петушня открыла рот

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  2. mancunia-planet 10.01.2019 15:23 # mancunia-planet
    сколько он выйграл трофеев с Челси то?

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  3. multazar 10.01.2019 15:12 # multazar
    че несет эта обезьяна. днозар даже такой челси стабильно не тащит, так что ни о каком "перерос" речь идти не может.
    тупой петушара.
    вот то, что салах перерос ливер и то что должен уйти, когда колбасные в очередной раз ничего не выиграют - это факт.

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  4. stamford-bridge 10.01.2019 15:08 # stamford-bridge
    тогда Канте вообще пора завершать карьеру

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