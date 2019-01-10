Дженас: "Азар перерос "Челси" и должен уйти"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джермейн Дженас считает, что плеймейкер Эден Азар перерос "Челси" должен уйти в более серьезный клуб.

В этом сезоне зависимость "синих" от формы Азара только увеличилась. Главный тренер Маурицио Сарри нередко использует Эдена в качестве нападающего, разочаровавшись в Оливье Жиру и Альваро Морате.



При этом сам Азар продолжает раздумывать над своим будущим на "Стэмфорд Бридж", разрываясь между новым контрактом с "Челси" и мечтой о "Реале". По мнению Дженаса, ныне работающего телевизионным экспертом, 28-летнему бельгийцу пора на повышение.



"Думаю, в матче Кубка Лиги с "Тоттенхэмом", несмотря на поражение, он был неудержим. Я говорил об этом, комментируя игру, и я думаю, он слишком хорош для "Челси".



"Естественно, "Челси" является командой топ-уровня, но я думаю, он перерос их. Думаю, он перерос свою роль в этой команде. Ему нужно уйти. Здесь он уровнем выше всех остальных вокруг него", — сообщил Дженас BBC Radio 5 Live.