Майкл Оливер правильно определил, что Кейн не был в офсайде

В судейском корпусе (Professional Game Match Officials Limited) уверены, что рефери Майкл Оливер принял правильное решение не фиксировать офсайд у нападающего "Тоттенхэма" в матче Кубка Лиги против "Челси".

Напомним, после минимального поражения в первом полуфинальном матче главный тренер "синих" Маурицио Сарри был очень зол на Оливера, который, он считает, неправильно воспользовался системой VAR.



Сарри даже принес журналистам ноутбук и показал видеозапись и скриншоты, чтобы подтвердить свою теорию, однако в PGMOL с доводами Сарри не согласились.



На приведенной итальянцем картинке мяч размыт, а потому — уже находится в игре. Помощник Оливера в видеостудии Грэм Кавана имел доступ к более четкому и своевременному кадру, непосредственно в момент паса на Кейна.



Таким образом, судейское начальство считает, что Оливер принял правильное решение благодаря VAR. Майкл уже получил необходимую поддержку, несмотря на критику со стороны общественности.



