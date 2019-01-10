Майкл Оливер правильно определил, что Кейн не был в офсайде
В судейском корпусе (Professional Game Match Officials Limited) уверены, что рефери Майкл Оливер принял правильное решение не фиксировать офсайд у нападающего "Тоттенхэма" в матче Кубка Лиги против "Челси".
Напомним, после минимального поражения в первом полуфинальном матче главный тренер "синих" Маурицио Сарри был очень зол на Оливера, который, он считает, неправильно воспользовался системой VAR.
Сарри даже принес журналистам ноутбук и показал видеозапись и скриншоты, чтобы подтвердить свою теорию, однако в PGMOL с доводами Сарри не согласились.
На приведенной итальянцем картинке мяч размыт, а потому — уже находится в игре. Помощник Оливера в видеостудии Грэм Кавана имел доступ к более четкому и своевременному кадру, непосредственно в момент паса на Кейна.
Таким образом, судейское начальство считает, что Оливер принял правильное решение благодаря VAR. Майкл уже получил необходимую поддержку, несмотря на критику со стороны общественности.
10.01.2019 14:00
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Последние комментарии:
я хуй знает что должен сотворить английский рефери, чтобы всякие судейские корпусы и профсоюзы публично признали его ошибки. Мне кажется даже растления несовершеннолетнего члена королевской семьи будет недостаточно
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унылые куры с говно футболом отскочили, серовно хоть и выиграли нас, их ждет каждый год без трофейный сезон.. куры такие куры
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Закалибали уже эти англиские тупые рефери вроде Оливера, такие игры не его уровень, Оливер самый слабый реф, чудит постоянна, вспомним 2 левых пендаля на Салаха и еще один, Если говорить конкретно об это матче то Голова кейна был в офсайде, и вам еще раз говорю тупые малолетки из фапла - голова плечи грудь пенис все они считается офсайдом кроме руки, руками нельзя же забить, во вторых этот тупоая система вар даже не увидел нырок кейна, здесь два фактора ОФСАЙД+СИМУЛЯЦИЯ, Я не защищаю ШЛЕНСЕЙ, я не навижу их, но я за справедливость
НЕЛЬЗЯ ИЗ АПЛ ПРЕВРАЩАТЬ ЛОЛ ЛИГУ @Silva77
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Вообще-то, согласно правилам ФИФА игрок находится в офсайде, если любая часть его головы, тела или ноги (за исключение рук) ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника. На всех скриншотах мы ясно видим, что ноги Кейна находятся на одной линии с ногами защитника, но вот его корпус сильно наклонен вперед, отчего голова и плечи Кейна находятся в офсайде. Или у Оливера был какой-то особенный и самый правильный скриншот? ведь даже по ходу матча не показали вид от линии офсайда
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Да хватит уже мусолить. Есть ответка, там можно всё исправить.
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На приведенной итальянцем картинке мяч размыт, а потому — уже находится в игре - если мяч размыт, то он в игре?
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Хитрожопый Сарри хотел всех напарить.
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сразу было видно в момент паса нет офсайда, хули тут спорить. И пеналь правильно назначен тут только болела королевского Челси поспорить может.
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ебать они пидормоты, пхаха, еще бы ракурс из-за ворот взяли, где нихуя не видно. Овощи ебучие.
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С каких сука делов целый корпус игрока не учитывается при фиксации игрока. Теперь пидрилы будут линию по ногам рисовать, ради оправдания этой ущербной системы.
Один хер петухам пизда с такой игрой на Бридже.
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С таким деньгами не иметь нормальной офсайдной камеры. А чего с боку Камера показывает ?
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Это конечно интересные темы для разговоров сми, экспертов, болельщиков, но реально уже напрягают. Весь сыр-бор из-за того, что был применён ВАР. Если бы его не было на этом матче, уже все забыли бы про этот пограничный момент. В любом случае Челси матч проиграл не из-за этого, а из-за того, что не смог забить. А шпоры, не получи они этот пенальти, продолжили бы играть по-другому и скорее всего нашли бы ещё возможность забить.
(ответить)
По ногам нет офсайда, но голова явно в офсайде. И как раз скриншоты Сарри это подтверждают
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пидоры уебанские, не могут признать своей ошибки,сука весь мир видит офсайд, а эти уебаны нет,как такое возможно ???? нахуй весь судейский корпус на стерилизацию
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https://pp.userapi.com/c850428/v850428787/88ee2/BovQVhXxQpE.jpg
один и тот же момент судя по тому в какой позе застыли игроки
этот ракурс просто скрывает такой же размытый мяч
Оливер не при делах,а вот некий Грэм Кавана тот ещё скум
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Гомофобия
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Этим клоунам уже даже видеоповторы не помогут. Ведь даже по этой картинке очевидный офсайд.
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Норм Ryla обоссали
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Судейский корпус своих публично критиковать не будет. Особенно в моменте, в котором вообще никто со 100% уверенностью не скажет, был офсайд или нет.
На мой скромный взгляд даже по этой картинке можно сказать, что офсайд был. Нога Кейна на одной линии, корпус наклонён в сторону ворот - плечо наверняка в офсайде.
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Гол засчитан и ничего не изменишь, но у Кейна и аспи на одной линии ноги, но корпус у Кейна в наклоне и голова в офсайде кажется.
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