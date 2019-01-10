Майкл Оливер правильно определил, что Кейн не был в офсайде

Харри Кейн В судейском корпусе (Professional Game Match Officials Limited) уверены, что рефери Майкл Оливер принял правильное решение не фиксировать офсайд у нападающего "Тоттенхэма" в матче Кубка Лиги против "Челси".

Напомним, после минимального поражения в первом полуфинальном матче главный тренер "синих" Маурицио Сарри был очень зол на Оливера, который, он считает, неправильно воспользовался системой VAR.

Сарри даже принес журналистам ноутбук и показал видеозапись и скриншоты, чтобы подтвердить свою теорию, однако в PGMOL с доводами Сарри не согласились.

На приведенной итальянцем картинке мяч размыт, а потому — уже находится в игре. Помощник Оливера в видеостудии Грэм Кавана имел доступ к более четкому и своевременному кадру, непосредственно в момент паса на Кейна.

Таким образом, судейское начальство считает, что Оливер принял правильное решение благодаря VAR. Майкл уже получил необходимую поддержку, несмотря на критику со стороны общественности.

Харри Кейн


Метки PGMO, VAR, Кубок Лиги, Оливер, рефери, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. farot 10.01.2019 15:29 # farot
    я хуй знает что должен сотворить английский рефери, чтобы всякие судейские корпусы и профсоюзы публично признали его ошибки. Мне кажется даже растления несовершеннолетнего члена королевской семьи будет недостаточно

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  2. carjblues 10.01.2019 15:28 # carjblues
    унылые куры с говно футболом отскочили, серовно хоть и выиграли нас, их ждет каждый год без трофейный сезон.. куры такие куры

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  3. silva77 10.01.2019 15:14 # silva77
    Закалибали уже эти англиские тупые рефери вроде Оливера, такие игры не его уровень, Оливер самый слабый реф, чудит постоянна, вспомним 2 левых пендаля на Салаха и еще один, Если говорить конкретно об это матче то Голова кейна был в офсайде, и вам еще раз говорю тупые малолетки из фапла - голова плечи грудь пенис все они считается офсайдом кроме руки, руками нельзя же забить, во вторых этот тупоая система вар даже не увидел нырок кейна, здесь два фактора ОФСАЙД+СИМУЛЯЦИЯ, Я не защищаю ШЛЕНСЕЙ, я не навижу их, но я за справедливость

    НЕЛЬЗЯ ИЗ АПЛ ПРЕВРАЩАТЬ ЛОЛ ЛИГУ @Silva77

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  4. danilych89 10.01.2019 15:08 # danilych89
    Вообще-то, согласно правилам ФИФА игрок находится в офсайде, если любая часть его головы, тела или ноги (за исключение рук) ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследнии&#774; игрок соперника. На всех скриншотах мы ясно видим, что ноги Кейна находятся на одной линии с ногами защитника, но вот его корпус сильно наклонен вперед, отчего голова и плечи Кейна находятся в офсайде. Или у Оливера был какой-то особенный и самый правильный скриншот? ведь даже по ходу матча не показали вид от линии офсайда

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  5. ccchelsea 10.01.2019 14:45 # ccchelsea
    Да хватит уже мусолить. Есть ответка, там можно всё исправить.

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  6. sexophone 10.01.2019 14:42 # sexophone
    На приведенной итальянцем картинке мяч размыт, а потому — уже находится в игре - если мяч размыт, то он в игре?

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  7. ray-black 10.01.2019 14:42 # ray-black
    Хитрожопый Сарри хотел всех напарить.

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  8. mancunia-planet 10.01.2019 14:40 # mancunia-planet
    сразу было видно в момент паса нет офсайда, хули тут спорить. И пеналь правильно назначен тут только болела королевского Челси поспорить может.

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  9. thegodfather 10.01.2019 14:39 # thegodfather
    ебать они пидормоты, пхаха, еще бы ракурс из-за ворот взяли, где нихуя не видно. Овощи ебучие.

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  10. yela 10.01.2019 14:39 # yela
    С каких сука делов целый корпус игрока не учитывается при фиксации игрока. Теперь пидрилы будут линию по ногам рисовать, ради оправдания этой ущербной системы.
    Один хер петухам пизда с такой игрой на Бридже.

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  11. gjchancel 10.01.2019 14:38 # gjchancel
    С таким деньгами не иметь нормальной офсайдной камеры. А чего с боку Камера показывает ?

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  12. sausage 10.01.2019 14:38 # sausage
    Это конечно интересные темы для разговоров сми, экспертов, болельщиков, но реально уже напрягают. Весь сыр-бор из-за того, что был применён ВАР. Если бы его не было на этом матче, уже все забыли бы про этот пограничный момент. В любом случае Челси матч проиграл не из-за этого, а из-за того, что не смог забить. А шпоры, не получи они этот пенальти, продолжили бы играть по-другому и скорее всего нашли бы ещё возможность забить.

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  13. skydreams 10.01.2019 14:31 # skydreams
    По ногам нет офсайда, но голова явно в офсайде. И как раз скриншоты Сарри это подтверждают

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  14. winnerd 10.01.2019 14:29 # winnerd
    пидоры уебанские, не могут признать своей ошибки,сука весь мир видит офсайд, а эти уебаны нет,как такое возможно ???? нахуй весь судейский корпус на стерилизацию

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  15. mr-lamps 10.01.2019 14:24 # mr-lamps
    https://pp.userapi.com/c850428/v850428787/88ee2/BovQVhXxQpE.jpg

    один и тот же момент судя по тому в какой позе застыли игроки
    этот ракурс просто скрывает такой же размытый мяч

    Оливер не при делах,а вот некий Грэм Кавана тот ещё скум

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  16. chr1s8rown 10.01.2019 14:20 # chr1s8rown
    Гомофобия

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  17. chufrik 10.01.2019 14:20 # chufrik
    Этим клоунам уже даже видеоповторы не помогут. Ведь даже по этой картинке очевидный офсайд.

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  18. mikkiynwa 10.01.2019 14:13 # mikkiynwa
    Норм Ryla обоссали

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  19. leysan 10.01.2019 14:12 # leysan
    Судейский корпус своих публично критиковать не будет. Особенно в моменте, в котором вообще никто со 100% уверенностью не скажет, был офсайд или нет.
    На мой скромный взгляд даже по этой картинке можно сказать, что офсайд был. Нога Кейна на одной линии, корпус наклонён в сторону ворот - плечо наверняка в офсайде.

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  20. johnny1905 10.01.2019 14:11 # johnny1905
    Гол засчитан и ничего не изменишь, но у Кейна и аспи на одной линии ноги, но корпус у Кейна в наклоне и голова в офсайде кажется.

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