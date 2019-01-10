Батшуайи, вероятно, вернется в "Челси" и снова уйдет в аренду

Нападающий Мичи Батшуайи близок к тому, чтобы досрочно вернуться в "Челси" из "Валенсии" — и затем снова уйти в аренду.

В минувший вторник Батшуайи был заменен уже в перерыве матча "Валенсии" против хихонского "Спортинга" в рамках Кубка Испании. На "Месталье" разочарованы игрой Мичи и хотят отказаться от его услуг, несмотря на рассчитанное до конца сезона арендное соглашение.



Как сообщает Daily Mail, даже в случае своего возвращения на "Стэмфорд Бридж" в январе, 25-летний игрок сборной Бельгии не задержится в команде Маурицио Сарри.



Ожидается, что "Челси" постарается найти Батшуайи, забившему только два гола в 23 матчах за "Валенсию", другой клуб на вторую половину сезона. Интерес к Мичи уже проявили "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".



Добавим, что лето 2016 Батшуайи обошелся "Челси" в 33 миллиона фунтов. С тех пор самый удачный период для Мичи пришелся на вторую половину прошлого сезона, когда он забил девять голов в 14 матчах, выступая в аренде за дортмундскую "Боруссию".