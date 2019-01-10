Батшуайи, вероятно, вернется в "Челси" и снова уйдет в аренду

Мичи Батшуайи Нападающий Мичи Батшуайи близок к тому, чтобы досрочно вернуться в "Челси" из "Валенсии" — и затем снова уйти в аренду.

В минувший вторник Батшуайи был заменен уже в перерыве матча "Валенсии" против хихонского "Спортинга" в рамках Кубка Испании. На "Месталье" разочарованы игрой Мичи и хотят отказаться от его услуг, несмотря на рассчитанное до конца сезона арендное соглашение.

Как сообщает Daily Mail, даже в случае своего возвращения на "Стэмфорд Бридж" в январе, 25-летний игрок сборной Бельгии не задержится в команде Маурицио Сарри.

Ожидается, что "Челси" постарается найти Батшуайи, забившему только два гола в 23 матчах за "Валенсию", другой клуб на вторую половину сезона. Интерес к Мичи уже проявили "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".

Добавим, что лето 2016 Батшуайи обошелся "Челси" в 33 миллиона фунтов. С тех пор самый удачный период для Мичи пришелся на вторую половину прошлого сезона, когда он забил девять голов в 14 матчах, выступая в аренде за дортмундскую "Боруссию".


Метки Батшуайи, Валенсия, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2019 13:00

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  1. fowler9 10.01.2019 13:45 # fowler9
    Батшуаи, ореки, бентекек, мукак

    Донельзя распиарили бельгийских деревяшкк в свое время

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  2. lfcynwa 10.01.2019 13:26 # lfcynwa
    да отпустите его в ту же Францию, пусть в более тепличных условиях уверенность обретет. А потом можно и в АПЛ обратно попробовать

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  3. ccchelsea 10.01.2019 13:20 # ccchelsea
    Продайте уже его. 40 лямов на изи можно содрать с его продажи.

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  4. sir-alex-67 10.01.2019 13:10 # sir-alex-67
    чулсе это кладбище талантов

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  5. liverbro 10.01.2019 13:09 # liverbro
    Заебли мусолить.продайте уже

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