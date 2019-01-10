Почеттино остается целью номер один "Юнайтед"

Впечатляющий старт Оле Гуннара Сульшера не изменил приоритеты "Манчестер Юнайтед". Целью номер один "красных дьяволов" на роль постоянного главного тренера остается Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Подхватив команду после увольнения Жозе Моуриньо в декабре, Сульшер выиграл все пять своих первых матчей. "Красные дьяволы" снова принялись демонстрировать зрелищный футбол, воодушевляя самих себя и своих болельщиков.



По слухам, Оле Гуннар произвел большое впечатление на игроков, и те хотят, чтобы норвежец остался на тренерском мостике и после окончания сезона. Однако руководство клуба менее подвержено эмоциям, утверждает ESPN.



Знакомые с ситуацией источники рассказывают, что исполнительный директор Эд Вудворд и владельцы клуба из семейства Глэйзеров хотят назначить специалиста, который сможет обеспечить трофеи и сделать "Юнайтед" претендентом на победу в каждом соревновании.



Как бы хорошо Сульшер ни провел концовку сезона, эта работа не достанется ему по умолчанию. На "Олд Траффорд" продолжают считать, что идеальным кандидатом для них является Почеттино, но не закрывают двери и перед другими специалистами, включая Массимилиано Аллегри из "Ювентуса".