Гвардиола: "Сити" разгромил "Бертон" из уважения"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил сокрушительную победу над "Бертоном" в Кубке Лиги уважением к сопернику и соревнованию.

Накануне вечером "горожане" убедительно выиграли первый полуфинальный матч Кубка Лиги, растоптав представителя третьего английского дивизиона со счетом 9:0.



Гвардиола выставил достаточно сильный состав на этот матч, плюс "Сити" не выпадал из игры все 90 минут, забив четыре гола до перерыва и еще пять — после. Этим, считает каталонец, "горожане" проявили свое уважение.



"Мы говорили об этом в перерыве. Говорили, что нужно играть просто, заставить их побегать и забить еще больше голов. Это лучший способ, чтобы проявить уважение к соревнованию и сопернику".



"Если ты ведешь 4:0 и забываешь продолжать играть, ты не уважаешь соревнование или своего соперника. Поэтому мы поступили наилучшим образом".



"Теперь мы совершим ответный визит к "Бертону", имея большое преимущество, но мы не ожидали этого. Для нас хорошо, что мы теперь мы можем сыграть вторым составом, задействовав игроков, которые не играют часто. У нас невероятно насыщенное расписание, и хорошо, что мы сможем сделать небольшую передышку на той неделе", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.