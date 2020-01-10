Маркос Алонсо отговаривает Хадсон-Одои от ухода из "Челси"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо призвал нападающего Каллума Хадсон-Одои отбросить мысли о смене клуба.

По информации Sky Sports, 18-летний Хадсон-Одои уже сообщил "синим" о своем желании перебраться в Мюнхен после того, как "Бавария" сделала четыре предложения о его покупке.



Однако Алонсо не понимает, почему Хадсон-Одои хочет уйти. Испанец советует Каллуму быть более терпеливым.



"Он хороший игрок, но он очень молод. Ему нужно быть терпеливым, голодным и сражаться за место в этой команде. Это единственное, что он должен делать. У него есть все необходимое, чтобы стать отличным игроком, и теперь ему лишь нужно сражаться за игровые минуты здесь".



"Бавария"? Мы — "Челси", тоже замечательная команда, а Премьер-Лига — самая конкурентоспособная лига в мире, и я не понимаю, почему кто-то хочет уйти отсюда в "Баварию", — цитирует Алонсо Sky Sports.