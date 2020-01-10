Маркос Алонсо отговаривает Хадсон-Одои от ухода из "Челси"
Защитник "Челси" Маркос Алонсо призвал нападающего Каллума Хадсон-Одои отбросить мысли о смене клуба.
По информации Sky Sports, 18-летний Хадсон-Одои уже сообщил "синим" о своем желании перебраться в Мюнхен после того, как "Бавария" сделала четыре предложения о его покупке.
Однако Алонсо не понимает, почему Хадсон-Одои хочет уйти. Испанец советует Каллуму быть более терпеливым.
"Он хороший игрок, но он очень молод. Ему нужно быть терпеливым, голодным и сражаться за место в этой команде. Это единственное, что он должен делать. У него есть все необходимое, чтобы стать отличным игроком, и теперь ему лишь нужно сражаться за игровые минуты здесь".
"Бавария"? Мы — "Челси", тоже замечательная команда, а Премьер-Лига — самая конкурентоспособная лига в мире, и я не понимаю, почему кто-то хочет уйти отсюда в "Баварию", — цитирует Алонсо Sky Sports.
10.01.2019 08:00
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Последние комментарии:
Алонсо бы лучше сам задумался об уходе, дно е6аное
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Сразу видно у кого самые тупые болельщики
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Кто это такой ваще? Почему столько хайпа вокруг него?
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Да хоспади, кто это вообще такой? Тупой пенс, нонэйм, негрила.
А новостей как про звезду. Помойка блять а не ресурс. Прощайте, пидорасы -.-
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