"Тоттенхэм" определил цель номер один на замену Алдервейрелду

"Тоттенхэм" видит в Йоакиме Андерсене из "Сампдории" наиболее желанного преемника для своего защитника Тоби Алдервейрелда.

На днях "шпоры" воспользовались своей опцией и продлили на 12 месяцев контракт Алдервейрелда — до июня 2020. Но одновременно это означает, что следующим летом Тоби может быть выкуплен за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов.



Среди претендентов на Алдервейрелда называются "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, поэтому в Северном Лондоне оценивают расставание с Тоби по окончании сезона более чем вероятное.



Как сообщает The Independent, "Тоттенхэм" уже начал искать замену 29-летнему бельгийцу, во главу своего шорт-листа поместив перспективного Андерсена.



22-летний партнер лидера "шпор" Кристиана Эриксена по сборной Дании выступает за "Сампдорию" после своего перехода из "Твенте" в августе 2017. За это время Йоаким заработал репутацию одного из лучших игроков на своей позиции в Серии А.



Серьезный интерес к мощному датчанину, оцениваемому в 35 млн. фунтов, проявляют и некоторые другие европейские клубы, включая "Юнайтед".