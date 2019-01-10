"Саутгемптон" продает Габбиадини в "Сампдорию"

Нападающий "Саутгемптона" Маноло Габбиадини согласовал свой переход в "Сампдорию" стоимостью 12 миллионов евро (10.8 млн. фунтов).

Габбиадини выступал за клуб с "Сент Мэри" после своего перехода из "Наполи" за 17 млн. евро (14.6 млн. фунтов) в январе 2017. Маноло ярчайшим образом начал свою английскую карьеру, забив шесть голов в четырех первых матчах, включая дубль в проигранном "святыми" финале Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".



Примечательно, что с тех пор 27-летний итальянец забил еще только шесть голов. Новый главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль решил, что не нуждается в услугах Габбидини, позволив игроку вернуться на родину.



По информации The Guardian, трансфер Маноло уже полностью согласован. В четверг нападающий прилетит в Геную, где пройдет медицинское обследование и поставит свою подпись под контрактом.



Сообщается, что в услугах Габбиадини были заинтересованны и некоторые другие европейские клубы, однако Маноло сделал свой выбор в пользу "Сампдории", за которую он уже выступал с 2013 по 2015 год.