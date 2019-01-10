Рэмси согласовал пятилетний контракт с "Ювентусом"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси закрыл вопрос со своим будущим согласовав пятилетний контракт стоимостью 36 миллионов фунтов с "Ювентусом", куда он перейдет по окончании сезона свободным агентом.

В данный момент Рэмси является главным старожилом команды Унаи Эмери. Аарон выступает за "канониров" после своего перехода из "Кардиффа" за 4.8 млн. фунтов в 2008 году.



За это время Рэмси провел 252 матча в Премьер-Лиге за "Арсенал" и забил 52 гола. Вместе с "канонирами" Аарон выиграл три Кубка Англии, забивая победный гол в финалах 2014 и 2017 года.



Однако в сентябре клуб с "Эмирейтс" внезапно отозвал свое предложение для Рэмси о новом контракт, хотя Аарон, по собственному признанию, уже был готов его принять и связать свое будущее с "Арсеналом".



С тех пор будущее 28-летнего игрока сборной Уэльса являлось предметом интенсивных спекуляций, но теперь в этой саге была поставлена точка.



Как сообщает The Guardian, после нескольких недель переговоров Рэмси все-таки достиг компромисса с "Ювентусом", чей главный тренер Массимилиано Аллегри является его большим поклонником и планирует использовать Аарона в связке с Миралемом Пьяничем и Блезом Матюиди.



Зарплата Рэмси в Турине составит около 140 тыс. фунтов в неделю — больше в "Ювентусе" получает только Криштиану Роналду, купленный прошлым летом у "Реала" за 90 млн. фунтов.