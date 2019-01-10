"Сити" забил "Бертону" девять мячей без ответа

"Манчестер Сити" практически обеспечил себе выход в финал Кубка Лиги, в первом полуфинальном матче против "Бертона" огорчив соперника девятью безответными голами.

Представитель третьего английского дивизиона не продержался и пяти минут. Давид Сильва выполнил заброс верхом в центр штрафной, откуда Кевин Де Брюйне неотразимо пробил головой — 1:0.



Впрочем, на 12-й минуте "Бертон" имел прекрасную возможность восстановить равновесие. Защитники "горожан" прозевали прострел поперек своей площади, в результате чего Маркус Харнесс без помех расстреливал ворота, но в створ не попал — невероятный промах!



Хозяева "Этихад" продолжили атаковать, но делали это чрезвычайно неторопливо. На 18-й минуте Рияд Махрез забил гол, который не был засчитан из-за офсайда.



На исходе получаса игрового времени "Сити" все-таки удвоил счет. Получив великолепную ответную передачу от Илкая Гюндогана, Лерой Сане не смог пробить голкипера с острого угла, но на отскочившем мяче тут же сыграл головой Габриэль Жезус — 2:0.



Спустя еще четыре минуты Жезус оформил дубль. Гюндоган верхом забросил мяч в штрафную на Сильву, который сделал скидку на Габриэля. Бразилец спокойно обработал снаряд и поразил ворота — 3:0.



На 37-й минуте отличился Александр Зинченко, по дуге забросив мяч за шиворот голкиперу — 4:0.



Во втором тайме унижение "Бертона" продолжилось. На 57-й минуте Жезус замкнул головой мягкую подачу Махреза почти от лицевой линии — 5:0.



На 63-й минуте Жезус вышел один на один, но нанес удар прямо в голкипера. К счастью для Габриэля, первым на добивание поспел Фил Фоден — 6:0.



На 66-й минуте Лерой Сане классно обработал верховую передачу на левом краю штрафной, после чего прострелил во вратарскую, где Жезус в касание перевел мяч в сетку — 7:0.



На 70-й минуте отличился даже Кайл Уолкер, пробив в касание после прострела с левого края штрафной — 8:0.



Точка в матче была поставлена на 83-й минуте, когда у Махреза не получилось сразу пробить после прострела, однако вторым касанием Рияд все исправил — 9:0.



"Бертон" все-таки не позволил разнице в счете стать двузначной, однако в этом противостоянии все уже ясно, и на ответный матч Хосеп Гвардола может спокойно брать игроков из академии, если не выходить на поле сам.



"Манчестер Сити" — "Бертон" — 9:0 (4:0)



Голы: Де Брюйне 5, Жезус 30, 34, 57, 65, Зинченко 37, Фоден 62, Уолкер 70



"Манчестер Сити": Мурич, Уолкер (Данило 74), Отаменди, Гарсия, Зинченко, Гюндоган, Давд Сильва, Сане (Бернарду Силва 66), Де Брюйне (Фоден 58), Махрез, Жезус.



"Бертон": Коллинс, Брейфорд, Бакстон, Аллен (Фокс 68), Тернер, Фрэйзер (Сбарра 79), Акинс, Харнесс, Хатчинсон, Уоллас, Бойс (Темплтон 68).