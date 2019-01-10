"Сити" забил "Бертону" девять мячей без ответа
"Манчестер Сити" практически обеспечил себе выход в финал Кубка Лиги, в первом полуфинальном матче против "Бертона" огорчив соперника девятью безответными голами.
Представитель третьего английского дивизиона не продержался и пяти минут. Давид Сильва выполнил заброс верхом в центр штрафной, откуда Кевин Де Брюйне неотразимо пробил головой — 1:0.
Впрочем, на 12-й минуте "Бертон" имел прекрасную возможность восстановить равновесие. Защитники "горожан" прозевали прострел поперек своей площади, в результате чего Маркус Харнесс без помех расстреливал ворота, но в створ не попал — невероятный промах!
Хозяева "Этихад" продолжили атаковать, но делали это чрезвычайно неторопливо. На 18-й минуте Рияд Махрез забил гол, который не был засчитан из-за офсайда.
На исходе получаса игрового времени "Сити" все-таки удвоил счет. Получив великолепную ответную передачу от Илкая Гюндогана, Лерой Сане не смог пробить голкипера с острого угла, но на отскочившем мяче тут же сыграл головой Габриэль Жезус — 2:0.
Спустя еще четыре минуты Жезус оформил дубль. Гюндоган верхом забросил мяч в штрафную на Сильву, который сделал скидку на Габриэля. Бразилец спокойно обработал снаряд и поразил ворота — 3:0.
На 37-й минуте отличился Александр Зинченко, по дуге забросив мяч за шиворот голкиперу — 4:0.
Во втором тайме унижение "Бертона" продолжилось. На 57-й минуте Жезус замкнул головой мягкую подачу Махреза почти от лицевой линии — 5:0.
На 63-й минуте Жезус вышел один на один, но нанес удар прямо в голкипера. К счастью для Габриэля, первым на добивание поспел Фил Фоден — 6:0.
На 66-й минуте Лерой Сане классно обработал верховую передачу на левом краю штрафной, после чего прострелил во вратарскую, где Жезус в касание перевел мяч в сетку — 7:0.
На 70-й минуте отличился даже Кайл Уолкер, пробив в касание после прострела с левого края штрафной — 8:0.
Точка в матче была поставлена на 83-й минуте, когда у Махреза не получилось сразу пробить после прострела, однако вторым касанием Рияд все исправил — 9:0.
"Бертон" все-таки не позволил разнице в счете стать двузначной, однако в этом противостоянии все уже ясно, и на ответный матч Хосеп Гвардола может спокойно брать игроков из академии, если не выходить на поле сам.
"Манчестер Сити" — "Бертон" — 9:0 (4:0)
Голы: Де Брюйне 5, Жезус 30, 34, 57, 65, Зинченко 37, Фоден 62, Уолкер 70
"Манчестер Сити": Мурич, Уолкер (Данило 74), Отаменди, Гарсия, Зинченко, Гюндоган, Давд Сильва, Сане (Бернарду Силва 66), Де Брюйне (Фоден 58), Махрез, Жезус.
"Бертон": Коллинс, Брейфорд, Бакстон, Аллен (Фокс 68), Тернер, Фрэйзер (Сбарра 79), Акинс, Харнесс, Хатчинсон, Уоллас, Бойс (Темплтон 68).
10.01.2019 00:45
Просмотров: 960
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сразу видно, что в России проблемы с медучреждениями, мсным глорикам Фапла уже давно пропуски в психушке ставят
(ответить)
Хесус 33 и голы забивает и на фапли отписываться успевает
(ответить)
Ман Сити» – первый с 1967 года английский клуб, забивший 7+ голов в двух матчах подряд
Каждый месяц обновляют КОРОЛИ по нескольку рекордов.
(ответить)
Все фейки повылазили, ехехеххе))
(ответить)
Покер от Жезуса.
Йобарь залупуля постепенно набирает форму.
(ответить)
КОРОЛИ !!!
(ответить)
Хватит гореть Ман Сити играет просто волшебно и поетому заслуживает победу трафеи и уважение
(ответить)
Прошлый сезон (17/18) Кубок Английской лиги. Тоже зимнее время. Манчестер Сити играет с " Бристоль Сити" в полуфинале пока Арсенал и Челси рубятся между собой.
Год спустя. Все тот же кубок Лиги. Манчестер Сити снова играет с бoмжaми из подвала третьей лиги, на этот раз с великим "Бертоном Альбионом" пока Челси и Тоттенхэм рубятся между собой. Не забываем еще, что до этого Челси играл с Ливерпулем. Ман Сити играл с Оксфорд Юнайтед. Все что стоит знать о жеребьевке. Голубой пoмoйкe дарят очередной финал, чтобы физрук Гвардиола не расплакался и не ушел без единого трофея в сезоне. Хоть какое-то утешение. АПЛ ему не видать. Кубка Англии не видать. ЛЧ уж точно. А так будет довольствоваться кубком лиги. Единственный трофей в сезоне Сити(
Эффект рта физрука Гвардиолы. Ничего не скажешь. Хорошо oтcaсывает
(ответить)
09.01.2019 23:46 # удалить
mc-od
Красиво идем. Игра без напряга, излишних скоростей. Главное, после трудного отрезка с проигрышами - то что надо.
C'mon City!
P.S. Маарез, Гюндоган как всегда немного подбешивают, не вижу рвения. Дельфа выпустить во втором тайме - пусть попашет, зазвездившееся слабо звено. Отношение к работе Жезуса начинает радовать. Молодняк хорошо держится...
Источник: http://fapl.ru/posts/67983/?c=1#c6790341
ЖАЛЬ ДАВИД НЕ ЗАБИЛ. ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ 10-Й ГОЛ. ДА И РЕБЯТА В КОНЦЕ ВО ВКУС ВОШЛИ..))
НА ОТВЕТНЫЙ МАТЧ МОЖНО НЕ ЕХАТЬ, В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ..))
(ответить)
Man City’s stadium just a few minutes from kick off...
In a semi-final match... The Emptihad
Эмптихад, ахахахахахахахахах.
(ответить)
ну топари
это вам не от кристал пэласа обкекиваться дома
или сосать у лестера на выезде
уровень каталонского физрука ебать основой работяг
(ответить)
Можно не проводить ответный матч? Тех поражение засчитают и все равно выйдут в финал.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
Чемпионы кубка прошлого и этого сезона!
Чемпионы АПЛ 2017-2018, и Чемпионы АПЛ 2018-2019!!!
Вот так играют КОРОЛИ, полная концентрация на все кубки и турниры, это вам не какая то обосранная портовая лузерка!
(ответить)
практически, рофл. в след матче выйдут в составе тренерским штабом играть
(ответить)
Всем пофигу
(ответить)
О еп, любимый хлеб лысого подъехал. Команда уровня Барселоны или Баварии основным составом катает на полную силу никому ненужный кубок против шлака из 15 дивизиона вроде Малаги или Дармштада.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий