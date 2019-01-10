"Сити" забил "Бертону" девять мячей без ответа

Габриэль Жезус "Манчестер Сити" практически обеспечил себе выход в финал Кубка Лиги, в первом полуфинальном матче против "Бертона" огорчив соперника девятью безответными голами.

Представитель третьего английского дивизиона не продержался и пяти минут. Давид Сильва выполнил заброс верхом в центр штрафной, откуда Кевин Де Брюйне неотразимо пробил головой — 1:0.

Впрочем, на 12-й минуте "Бертон" имел прекрасную возможность восстановить равновесие. Защитники "горожан" прозевали прострел поперек своей площади, в результате чего Маркус Харнесс без помех расстреливал ворота, но в створ не попал — невероятный промах!

Хозяева "Этихад" продолжили атаковать, но делали это чрезвычайно неторопливо. На 18-й минуте Рияд Махрез забил гол, который не был засчитан из-за офсайда.

На исходе получаса игрового времени "Сити" все-таки удвоил счет. Получив великолепную ответную передачу от Илкая Гюндогана, Лерой Сане не смог пробить голкипера с острого угла, но на отскочившем мяче тут же сыграл головой Габриэль Жезус — 2:0.

Спустя еще четыре минуты Жезус оформил дубль. Гюндоган верхом забросил мяч в штрафную на Сильву, который сделал скидку на Габриэля. Бразилец спокойно обработал снаряд и поразил ворота — 3:0.

На 37-й минуте отличился Александр Зинченко, по дуге забросив мяч за шиворот голкиперу — 4:0.

Во втором тайме унижение "Бертона" продолжилось. На 57-й минуте Жезус замкнул головой мягкую подачу Махреза почти от лицевой линии — 5:0.

На 63-й минуте Жезус вышел один на один, но нанес удар прямо в голкипера. К счастью для Габриэля, первым на добивание поспел Фил Фоден — 6:0.

На 66-й минуте Лерой Сане классно обработал верховую передачу на левом краю штрафной, после чего прострелил во вратарскую, где Жезус в касание перевел мяч в сетку — 7:0.

На 70-й минуте отличился даже Кайл Уолкер, пробив в касание после прострела с левого края штрафной — 8:0.

Точка в матче была поставлена на 83-й минуте, когда у Махреза не получилось сразу пробить после прострела, однако вторым касанием Рияд все исправил — 9:0.

"Бертон" все-таки не позволил разнице в счете стать двузначной, однако в этом противостоянии все уже ясно, и на ответный матч Хосеп Гвардола может спокойно брать игроков из академии, если не выходить на поле сам.

"Манчестер Сити" — "Бертон" — 9:0 (4:0)

Голы: Де Брюйне 5, Жезус 30, 34, 57, 65, Зинченко 37, Фоден 62, Уолкер 70

"Манчестер Сити": Мурич, Уолкер (Данило 74), Отаменди, Гарсия, Зинченко, Гюндоган, Давд Сильва, Сане (Бернарду Силва 66), Де Брюйне (Фоден 58), Махрез, Жезус.

"Бертон": Коллинс, Брейфорд, Бакстон, Аллен (Фокс 68), Тернер, Фрэйзер (Сбарра 79), Акинс, Харнесс, Хатчинсон, Уоллас, Бойс (Темплтон 68).


Метки Бертон, Кубок Лиги, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2019 00:45

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 10.01.2019 01:29 # vyrentz
    Сразу видно, что в России проблемы с медучреждениями, мсным глорикам Фапла уже давно пропуски в психушке ставят

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  2. chebrec 10.01.2019 01:25 # chebrec
    Хесус 33 и голы забивает и на фапли отписываться успевает

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  3. jesus33 10.01.2019 01:17 # jesus33
    Ман Сити» – первый с 1967 года английский клуб, забивший 7+ голов в двух матчах подряд

    Каждый месяц обновляют КОРОЛИ по нескольку рекордов.

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  4. slash-lfc 10.01.2019 01:16 # slash-lfc
    Все фейки повылазили, ехехеххе))

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  5. jesus33 10.01.2019 01:14 # jesus33
    Покер от Жезуса.
    Йобарь залупуля постепенно набирает форму.

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  6. griezmann 10.01.2019 01:13 # griezmann
    КОРОЛИ !!!

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  7. pamirbarkhorog 10.01.2019 01:08 # pamirbarkhorog
    Хватит гореть Ман Сити играет просто волшебно и поетому заслуживает победу трафеи и уважение

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  8. kos9k 10.01.2019 01:01 # kos9k
    Прошлый сезон (17/18) Кубок Английской лиги. Тоже зимнее время. Манчестер Сити играет с " Бристоль Сити" в полуфинале пока Арсенал и Челси рубятся между собой.

    Год спустя. Все тот же кубок Лиги. Манчестер Сити снова играет с бoмжaми из подвала третьей лиги, на этот раз с великим "Бертоном Альбионом" пока Челси и Тоттенхэм рубятся между собой. Не забываем еще, что до этого Челси играл с Ливерпулем. Ман Сити играл с Оксфорд Юнайтед. Все что стоит знать о жеребьевке. Голубой пoмoйкe дарят очередной финал, чтобы физрук Гвардиола не расплакался и не ушел без единого трофея в сезоне. Хоть какое-то утешение. АПЛ ему не видать. Кубка Англии не видать. ЛЧ уж точно. А так будет довольствоваться кубком лиги. Единственный трофей в сезоне Сити(

    Эффект рта физрука Гвардиолы. Ничего не скажешь. Хорошо oтcaсывает

    (ответить)

  9. mc-od 10.01.2019 01:00 # mc-od
    09.01.2019 23:46 # удалить
    mc-od

    Красиво идем. Игра без напряга, излишних скоростей. Главное, после трудного отрезка с проигрышами - то что надо.

    C'mon City!

    P.S. Маарез, Гюндоган как всегда немного подбешивают, не вижу рвения. Дельфа выпустить во втором тайме - пусть попашет, зазвездившееся слабо звено. Отношение к работе Жезуса начинает радовать. Молодняк хорошо держится...

    Источник: http://fapl.ru/posts/67983/?c=1#c6790341

    ЖАЛЬ ДАВИД НЕ ЗАБИЛ. ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ 10-Й ГОЛ. ДА И РЕБЯТА В КОНЦЕ ВО ВКУС ВОШЛИ..))
    НА ОТВЕТНЫЙ МАТЧ МОЖНО НЕ ЕХАТЬ, В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ..))

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  10. slash-lfc 10.01.2019 00:54 # slash-lfc
    Man City’s stadium just a few minutes from kick off...

    In a semi-final match... The Emptihad

    Эмптихад, ахахахахахахахахах.

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  11. blackdreamer 10.01.2019 00:51 # blackdreamer
    ну топари
    это вам не от кристал пэласа обкекиваться дома
    или сосать у лестера на выезде
    уровень каталонского физрука ебать основой работяг

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  12. brown-ale 10.01.2019 00:49 # brown-ale
    Можно не проводить ответный матч? Тех поражение засчитают и все равно выйдут в финал.

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  13. mancityman 10.01.2019 00:49 # mancityman
    КОРОЛИ!!!
    Чемпионы кубка прошлого и этого сезона!
    Чемпионы АПЛ 2017-2018, и Чемпионы АПЛ 2018-2019!!!
    Вот так играют КОРОЛИ, полная концентрация на все кубки и турниры, это вам не какая то обосранная портовая лузерка!

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  14. dannylucker 10.01.2019 00:46 # dannylucker
    практически, рофл. в след матче выйдут в составе тренерским штабом играть

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  15. alisson-beker 10.01.2019 00:46 # alisson-beker
    Всем пофигу

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  16. superglor 10.01.2019 00:46 # superglor
    О еп, любимый хлеб лысого подъехал. Команда уровня Барселоны или Баварии основным составом катает на полную силу никому ненужный кубок против шлака из 15 дивизиона вроде Малаги или Дармштада.

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