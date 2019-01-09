Жена Икарди подтвердила интерес к Мауро из Премьер-Лиги

Мауро Икарди с женой Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди подтвердила, что ее супруг вызывает интерес со стороны клуба Премьер-Лиги.

На текущей неделе издание Daily Mirror сообщило, что владелец "Челси" Роман Абрамович лично заинтересован в приобретении Икарди и даже готов выплатить 100 миллионов фунтов отступных по контракту Мауро.

Склонить своего капитана к новой сделке, значительно увеличив стоимость выкупа или убрав этот пункт вовсе, "Интеру" пока не удается. Однако "Челси" — не единственный претендент на 25-летнего аргентинца.

"По тому, как обстоят дела сегодня, Икарди очень далек от продления контракта с "Интером". В приобретении Мауро заинтересованы очень важные клубы, и мы очень далеки от договоренности с "Интером". Цифры, которые называются в Италии касательно нового контракта, не соответствуют действительности — пока что мы не получили от "Интера" устраивающего нас предложения".

"Мы не исключаем, что на каком-то этапе договоренность будет достигнута, но в данный момент мы очень далеки от этого. Для Мауро было бы нелогично соглашаться на ту же зарплату, что он получает сейчас. Мы убеждены, что Мауро соответствует высшему уровню. У нас очень хорошие отношения с двумя крупнейшими клубами Испании, которые очень заинтересованы в Мауро, как и один клуб из Франции и один из Англии", — сообщила Нара AS.


Метки Икарди, Интер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 09.01.2019 23:52 # bezviz
    Это транс?)))

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  2. ganinilyha 09.01.2019 23:42 # ganinilyha
    Ему 25?? Надо брать срочно.
    Но на самом деле он бабки выжимает из Интера и никуда не съе6eтся в ближайшие 10 лет.

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  3. chr1s8rown 09.01.2019 23:27 # chr1s8rown
    Пидор нашел свой клуб . Шлюха щельси тери

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  4. xin 09.01.2019 23:26 # xin
    С ней столько видосов... А вообще, Мауро получается опущенный ведь, да?

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  5. fnatic24 09.01.2019 23:15 # fnatic24
    Что жена, что сам реально шл....и, тупо жирный контракт с Интера требуют ахахахахахаха!

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  6. vals1702 09.01.2019 23:02 # vals1702
    to LFC

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