Жена Икарди подтвердила интерес к Мауро из Премьер-Лиги

Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди подтвердила, что ее супруг вызывает интерес со стороны клуба Премьер-Лиги.

На текущей неделе издание Daily Mirror сообщило, что владелец "Челси" Роман Абрамович лично заинтересован в приобретении Икарди и даже готов выплатить 100 миллионов фунтов отступных по контракту Мауро.



Склонить своего капитана к новой сделке, значительно увеличив стоимость выкупа или убрав этот пункт вовсе, "Интеру" пока не удается. Однако "Челси" — не единственный претендент на 25-летнего аргентинца.



"По тому, как обстоят дела сегодня, Икарди очень далек от продления контракта с "Интером". В приобретении Мауро заинтересованы очень важные клубы, и мы очень далеки от договоренности с "Интером". Цифры, которые называются в Италии касательно нового контракта, не соответствуют действительности — пока что мы не получили от "Интера" устраивающего нас предложения".



"Мы не исключаем, что на каком-то этапе договоренность будет достигнута, но в данный момент мы очень далеки от этого. Для Мауро было бы нелогично соглашаться на ту же зарплату, что он получает сейчас. Мы убеждены, что Мауро соответствует высшему уровню. У нас очень хорошие отношения с двумя крупнейшими клубами Испании, которые очень заинтересованы в Мауро, как и один клуб из Франции и один из Англии", — сообщила Нара AS.