"Вест Хэм" отказался продать Арнаутовича в Китай за 35 миллионов фунтов

"Вест Хэм" отклонил предложение неназванного китайского клуба в 35 миллионов фунтов о покупке нападающего Марко Арнаутовича.

Еще в ноябре Арнаутович заявил, что допускает свой уход на повышение из "Вест Хэма". С тех пор пресса регулярно сватает 29-летнего австрийца в клубы вроде "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Однако расторопнее всех оказался некий представитель Суперлиги Китая, предложив за Арнаутовича, который в июле 2017 обошелся "молотобойцам" в рекордные на тот момент 20 млн. фунтов, компенсацию в размере 35 млн.



По информации The Telegraph, на это предложение немедленно последовал отказ. "Вест Хэм" совершенно не заинтересован в расставании со своим бомбардиром посреди сезона, какие бы деньги за Марко ни предложили.



Добавим, что в этом сезоне экс-нападающий "Стоука" забил восемь голов в 17 матчах за "Вест Хэм" с учетом всех соревнований. В прошлой кампании Арнаутович отличился 11 раз и был признан Игроком Года в своей команде.