"Челси" позволит Морате уйти в случае покупки Игуаина или Уилсона

Альваро Мората "Челси" продолжает работу над приобретением нападающего в январе, что может привести к отъезду со "Стэмфорд Бридж" Альваро Мораты.

В отличие от конкурентов по Премьер-Лиге, "синие" не обладают проверенным бомбардиром, и это обстоятельство сильно беспокоит главного тренера Маурицио Сарри.

По информации Sky Sports, всем прочим вариантам по укреплению нападения Сарри предпочитает Гонсало Игуаина из "Милана", однако директор "Челси" Марина Грановская испытывает определенные сомнения насчет бывшего подопечного Маурицио по "Наполи".

Трансфер Игуаина, помимо возраста и высокой цены, осложняется тем, что в "Милане" 31-летний аргентинец находится лишь на правах аренды из "Ювентуса".

Если Сарри не найдет поддержки Грановской насчет Игуаина или сделка окажется невозможна, Маурицио будет готов переключить свое внимание на Каллума Уилсона, который в 23 матчах этого сезона за "Борнмут" с учетом всех соревнований забил 10 голов.

Утверждается, что для приобретения 26-летнего Уилсона посреди сезона клубу со "Стэмфорд Бридж" может потребоваться сумма порядка 50 миллионов фунтов.

В случае покупки нового нападающего, сообщает The Telegraph, "Челси" позволит Альваро Морате покинуть клуб до закрытия зимнего трансферного окна — в аренду или насовсем.

Сред претендентов на экс-игрока "Реала" и "Ювентуса" называются "Атлетико" и "Севилья". Агент Мораты уже находится в Лондоне и ждет отмашки от боссов "Челси", чтобы вплотную заняться будущим своего клиента.


Метки Борнмут, Игуаин, Милан, Мората, Уилсон, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 09.01.2019 22:17 # chelsiukpro
    Каккаято утка а не новость! Игуаина 100% некупят т.к 31 годик ему да и ещё за такой ценик.... купите Фекира и Азара ставте в нападение.

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  2. manutd-20champ 09.01.2019 21:23 # manutd-20champ
    а чё, у пенсов женский половой орган руководит трансферами?

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  3. chebrec 09.01.2019 21:23 # chebrec
    По стопам Тараса

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  4. t1mka 09.01.2019 21:17 # t1mka
    А чё обмен не замутят

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  5. stamford-bridge 09.01.2019 21:14 # stamford-bridge
    наxyя он матрасникам интересно, только-только от Торреса избавились))

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