Олдридж советует "Ливерпулю" заменить Ловрена на Кулибали

Виргил Ван Дейк и Калиду Кулибали Бывший нападающий "Ливерпуля" Джон Олдридж считает, что защитник "Наполи" Калиду Кулибали стал бы последним элементом в победоносном пазле, который собирает главный тренер "красных" Юрген Клопп.

На днях Фил Бэбб, другой бывший игрок "Ливерпуля", назвал защитника Деяна Ловрена "слабейшим звеном" в команде Клоппа.

Олдридж соглашается с этой точкой зрения и считает, что Клопп должен поступить так же, как и год назад, когда он крупно потратился на приобретение Виргила Ван Дейка.

"Это не тот момент, чтобы "Ливерпуль" впадал в панику. Но я бы призвал клуб выйти на трансферный рынок, чтобы добавить заключительный элемент в свой пазл, который принесет чемпионский титул".

"Деян Ловрен в очередной раз показал себя слабым звеном в обороне, когда против "Манчестер Сити" команда Юргена Клоппа проиграла свой первый матч в этом сезоне Премьер-Лиги. Я считаю, что хорвата нужно как можно скорее заменить, если эта команда собирается добиться успеха".

"Все мы видели, какой эффект произвел Ван Дейк с момента своего перехода в прошлом январе за 75 миллионов фунтов. Мне кажется, такой мощный защитник, как Калиду Кулибали из "Наполи", придал бы команде Клоппа ту малость, которой ей не хватает в обороне".

"Соперники топ-уровня продолжают развлекаться, делая своей мишенью Ловрена, который склонен терять концентрацию, и по этой причине я считаю, что Ван Дейку нужен первоклассный партнер по обороне", — сообщил Олдридж The Irish Independent.


Метки Кулибали, Ливерпуль, Ловрен, Наполи, Олдридж

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1057

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. firmino9 09.01.2019 21:00 # firmino9
    Полностью согласен, кое то веки есть шансы за трофеи. Надо решать.
    Летом Ловрена однозначно сливать. Если тратиться, то на Де Лигта

    (ответить)

  2. alexomck 09.01.2019 21:00 # alexomck
    ну и Фирмино на Месси, чего мелочиться.

    (ответить)

  3. xin 09.01.2019 20:54 # xin
    Какая кулебяка? Де Лигта надо, голландская связка будет.

    (ответить)

  4. melwood-lfc 09.01.2019 20:42 # melwood-lfc
    Они тупые или чо? Гомез основной узор с Ввд
    Нах его садить на банку

    (ответить)

  5. chr1s8rown 09.01.2019 20:39 # chr1s8rown
    С моего языка снял. Легенда .
    Если дальше будет продалжаться может надоесть ввд и он свалится в реал нахуй

    (ответить)

  6. gerrard08 09.01.2019 20:35 # gerrard08
    Слишком хорошо что бы было правдой. Хотя если бы банально не было бы ловрена тоже было бы шикарно.

    (ответить)

  7. sausage 09.01.2019 20:28 # sausage
    И зачем тут печатать подобные советы таких спецов, когда среди юзеров их полно?

    (ответить)

  8. manutd-20champ 09.01.2019 20:25 # manutd-20champ
    это же просто, взять и заменить.

    (ответить)

  9. liverfun 09.01.2019 20:24 # liverfun
    ну и зачем вываливать 100млн на то, чтоб заменить ловрена, который является игроком подмены?
    гомез очень молод и перспективен, но уже сейчас здорово смотрится на своей родной позиции.
    матип с ловреном на подмене.
    кулибали возможно хорош, но деньги можно вложить более выгодно

    (ответить)

  10. quavo 09.01.2019 20:21 # quavo
    да только не в мю

    (ответить)

  11. mancunia-planet 09.01.2019 20:15 # mancunia-planet
    вобще идеальный вариант, только дорого

    (ответить)

  12. mancunia-planet 09.01.2019 20:14 # mancunia-planet
    норм фото

    (ответить)

  13. hammersmith 09.01.2019 20:03 # hammersmith
    Клопп обрыгается, но не подпишет второго топаря в защиту

    (ответить)

  14. vertigo-92 09.01.2019 20:01 # vertigo-92
    не глядя так)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: