Олдридж советует "Ливерпулю" заменить Ловрена на Кулибали

Бывший нападающий "Ливерпуля" Джон Олдридж считает, что защитник "Наполи" Калиду Кулибали стал бы последним элементом в победоносном пазле, который собирает главный тренер "красных" Юрген Клопп.

На днях Фил Бэбб, другой бывший игрок "Ливерпуля", назвал защитника Деяна Ловрена "слабейшим звеном" в команде Клоппа.



Олдридж соглашается с этой точкой зрения и считает, что Клопп должен поступить так же, как и год назад, когда он крупно потратился на приобретение Виргила Ван Дейка.



"Это не тот момент, чтобы "Ливерпуль" впадал в панику. Но я бы призвал клуб выйти на трансферный рынок, чтобы добавить заключительный элемент в свой пазл, который принесет чемпионский титул".



"Деян Ловрен в очередной раз показал себя слабым звеном в обороне, когда против "Манчестер Сити" команда Юргена Клоппа проиграла свой первый матч в этом сезоне Премьер-Лиги. Я считаю, что хорвата нужно как можно скорее заменить, если эта команда собирается добиться успеха".



"Все мы видели, какой эффект произвел Ван Дейк с момента своего перехода в прошлом январе за 75 миллионов фунтов. Мне кажется, такой мощный защитник, как Калиду Кулибали из "Наполи", придал бы команде Клоппа ту малость, которой ей не хватает в обороне".



"Соперники топ-уровня продолжают развлекаться, делая своей мишенью Ловрена, который склонен терять концентрацию, и по этой причине я считаю, что Ван Дейку нужен первоклассный партнер по обороне", — сообщил Олдридж The Irish Independent.