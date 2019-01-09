Олдридж советует "Ливерпулю" заменить Ловрена на Кулибали
Бывший нападающий "Ливерпуля" Джон Олдридж считает, что защитник "Наполи" Калиду Кулибали стал бы последним элементом в победоносном пазле, который собирает главный тренер "красных" Юрген Клопп.
На днях Фил Бэбб, другой бывший игрок "Ливерпуля", назвал защитника Деяна Ловрена "слабейшим звеном" в команде Клоппа.
Олдридж соглашается с этой точкой зрения и считает, что Клопп должен поступить так же, как и год назад, когда он крупно потратился на приобретение Виргила Ван Дейка.
"Это не тот момент, чтобы "Ливерпуль" впадал в панику. Но я бы призвал клуб выйти на трансферный рынок, чтобы добавить заключительный элемент в свой пазл, который принесет чемпионский титул".
"Деян Ловрен в очередной раз показал себя слабым звеном в обороне, когда против "Манчестер Сити" команда Юргена Клоппа проиграла свой первый матч в этом сезоне Премьер-Лиги. Я считаю, что хорвата нужно как можно скорее заменить, если эта команда собирается добиться успеха".
"Все мы видели, какой эффект произвел Ван Дейк с момента своего перехода в прошлом январе за 75 миллионов фунтов. Мне кажется, такой мощный защитник, как Калиду Кулибали из "Наполи", придал бы команде Клоппа ту малость, которой ей не хватает в обороне".
"Соперники топ-уровня продолжают развлекаться, делая своей мишенью Ловрена, который склонен терять концентрацию, и по этой причине я считаю, что Ван Дейку нужен первоклассный партнер по обороне", — сообщил Олдридж The Irish Independent.
09.01.2019 20:00
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Последние комментарии:
Полностью согласен, кое то веки есть шансы за трофеи. Надо решать.
Летом Ловрена однозначно сливать. Если тратиться, то на Де Лигта
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ну и Фирмино на Месси, чего мелочиться.
(ответить)
Какая кулебяка? Де Лигта надо, голландская связка будет.
(ответить)
Они тупые или чо? Гомез основной узор с Ввд
Нах его садить на банку
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С моего языка снял. Легенда .
Если дальше будет продалжаться может надоесть ввд и он свалится в реал нахуй
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Слишком хорошо что бы было правдой. Хотя если бы банально не было бы ловрена тоже было бы шикарно.
(ответить)
И зачем тут печатать подобные советы таких спецов, когда среди юзеров их полно?
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это же просто, взять и заменить.
(ответить)
ну и зачем вываливать 100млн на то, чтоб заменить ловрена, который является игроком подмены?
гомез очень молод и перспективен, но уже сейчас здорово смотрится на своей родной позиции.
матип с ловреном на подмене.
кулибали возможно хорош, но деньги можно вложить более выгодно
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да только не в мю
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вобще идеальный вариант, только дорого
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норм фото
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Клопп обрыгается, но не подпишет второго топаря в защиту
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не глядя так)
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