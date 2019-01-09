Алдервейрелд и Эриксен оптимистичны относительно своего будущего в "Тоттенхэме"

Лидеры "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд и Кристан Эриксен сделали обнадеживающие заявления относительно своего будущего в клубе.

Как известно, у Эриксена остается 18 месяцев по действующему контракту, а переговоры о продлении сотрудничества пока не увенчались с успехом. Буквально на днях в прессе появились слухи, что президент "шпор" Даниэль Леви уже готовится попросить 225 миллионов фунтов у "Реала", который называется претендентом номер один на Кристиана.



Однако в реальности 26-летний датчанин предпочитает игнорировать эти спекуляции, намекая, что открыт к новой сделке с "Тоттенхэмом".



"Я не думаю о таких вещах. Я сосредоточен на игре в футбол, и футбольные баталии полностью занимают мои мысли. Слухи насчет меня появляются не в первый раз, и это нам неподвластно".



"Я думаю, в клубе знают, чего я хочу, а я знаю, чего хотелось бы клубу. Мы мило общаемся, поэтому у этих слухов нет под собой оснований", — сообщил Эриксен датскому телеканалу TV3 Sport.



В похожей контрактной ситуации находится и Алдервейрелд, с той лишь разницей, что следующим летом трансфер Тоби можно будет выкупить за фиксированную сумму в 25 млн. фунтов. Однако бельгиец не исключает, что следующий сезон проведет у "шпор".



"Я был бы очень счастлив остаться здесь еще на год. В моем контракте действительно была опция продления, и я рад, что "шпоры" оказал мне доверие, активировав ее".



"Я сосредоточен лишь на игре в футбол. Люди могут видеть, что каждый раз, выходя на поле, я выкладываюсь на 100 процентов ради этого клуба. Это мой четвертый сезон здесь, и я очень счастлив. Я делаю все, чтобы помочь команде", — цитирует Алдервейрелда Sky Sports.