"Челси" хочет купить Хюсая в январе

"Челси" хочет приобрести правого защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая, место которому на "Стэмфорд Бридж" уже готовится освободить Давиде Дзаппакоста.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "синие" вовсю договариваются с "Лацио" насчет трансфера Дзаппакосты. Предполагается, что 26-летний итальянец присоединился к клубу Серии А на права аренды с опцией выкупа за 13 миллионов фунтов.



Потеря Дзаппакосты не видится большой проблемой для Челси", ведь в этом сезоне Премьер-Лиги Давиде отметился только двумя появлениями со скамейки. Однако Evening Standard утверждает, что лондонский клуб намерен обзавестись заменой уходящему игроку.



В качестве цели номер один на замену Дзаппакосте главный тренер "синих" Маурицио Сарри видит Хюсая, которого он хотел переманить за собой еще прошлым летом, однако "Наполи" согласился отпустить на "Стэмфорд Бридж" лишь полузащитника Жоржиньо.



Единственная проблема для "Челси" в том, что "Наполи" оценивает 24-летнего албанца в 45 миллионов фунтов. На "Стэмфорд Бридж" должны решить, настолько ли они верят в Сарри, чтобы совершать такого рода дорогостоящие трансферы по указке Маурицио.