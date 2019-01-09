"Челси" хочет купить Хюсая в январе
"Челси" хочет приобрести правого защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая, место которому на "Стэмфорд Бридж" уже готовится освободить Давиде Дзаппакоста.
Ранее на текущей неделе стало известно, что "синие" вовсю договариваются с "Лацио" насчет трансфера Дзаппакосты. Предполагается, что 26-летний итальянец присоединился к клубу Серии А на права аренды с опцией выкупа за 13 миллионов фунтов.
Потеря Дзаппакосты не видится большой проблемой для Челси", ведь в этом сезоне Премьер-Лиги Давиде отметился только двумя появлениями со скамейки. Однако Evening Standard утверждает, что лондонский клуб намерен обзавестись заменой уходящему игроку.
В качестве цели номер один на замену Дзаппакосте главный тренер "синих" Маурицио Сарри видит Хюсая, которого он хотел переманить за собой еще прошлым летом, однако "Наполи" согласился отпустить на "Стэмфорд Бридж" лишь полузащитника Жоржиньо.
Единственная проблема для "Челси" в том, что "Наполи" оценивает 24-летнего албанца в 45 миллионов фунтов. На "Стэмфорд Бридж" должны решить, настолько ли они верят в Сарри, чтобы совершать такого рода дорогостоящие трансферы по указке Маурицио.
09.01.2019 17:00
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Ну этот парень явно лучше Дзапакосты, но только - куда? Наиболее серьёзная проблема Сарри, имхо, в том, что он как вбил себе в голову схему 4-3-3, так по ней только и играет. И неважно кто там у него в команде есть.
В то время, как большинство тренеров строят схему исходя из имеющихся футболистов, Сарри знает только 4-3-3. В итоге Канте - лучшему на своём месте футболисту приходится играть правого пз, который должен врываться поближе к штрафной и создавать угрозы воротам соперника. Он, конечно, старается, но это явно не его место.
Сыграть же в двух центральных пз Жоржиньо - Канте по любой схеме - 3-5-2, 4-2-3-1 и т.д. ему религия не позволяет. Вдолбил себе эти 4-3-3 с нулевой почти ротацией - в итоге народ играет не на своих местах и полсостава травмировано. Как прям в Арсенале венгеровских времён.
Возвращаясь к Хюсаю - он может, конечно, сыграть в разных схемах правого защитника/полузащитника, но в нынешних реалиях, видимо, просто на лавку покупается и это за 45 лямов.
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Не сказал бы, что он намного сильнее Дзаппакосты. Дзаппу болельщики вообще не ценят, видимо из-за стрёмной рожи. А так Сарри просто хочет перетащить как можно больше своих псов, которых не нужно учить сарриболу.
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если этот старик думает, что из игроков Наполи сделает 2-Наполи в Челси, то пусть сразу идёт нахуй. Вот, пусть идёт и не оглядывается.
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Лучший в мире албанец после Джаки и Киркорова.
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Таксс...
Если Дзаппакоста потерял в цене 45% то Хюсая продадут примерно за 20-ку?
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Сарри не топ тренер
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Сарри аут. Очередной говниньо не нужен.
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