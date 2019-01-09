Салихамиджич: "Хадсон-Одои хорошо бы подошел "Баварии"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич убежден, что юный нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои достаточно хорош, чтобы выступать за чемпионов Бундеслиги.

В это трансферное окно "Бавария" сделала уже четыре предложения о покупке 18-летнего Хадсон-Одои, причем последнее из них составило 35 миллионов фунтов.



Продолжая идти в наступление, клуб из "Баварии" решил публично обозначить свои претензии в отношении игрока юношеской сборной Англии.



"Насчет Каллума Хадсон-Одои я могу сказать лишь то, что он хороший игрок, и он вызывает у нас огромный интерес. На мой взгляд, этот игрок хорошо бы подошел нашему клубу. Он обладает невероятными качествами. Он хорош в дриблинге и обладает скоростью. Мы определенно хотели бы его заполучить. Посмотрим, что произойдет", — сообщил Салихамиджич Bild.



Меж тем, как передает Sky Sports, сам Каллум уже сообщил "Челси", что хочет перейти в "Баварию", заодно отклонив свежее предложение "синих" о новом контракте.



Намерение Хадсон-Одои перебраться в "Баварию" подтверждает и тот факт, что Каллум уже проконсультировался насчет Германии с немецким партнером по "Челси" Антонио Рюдигером.



"Он спрашивал меня насчет Германии. Это был вопрос общего плана. Он все еще молод, и я могу дать ему совет, но в конце концов решение должен принять он сам", — поведал Рюдигер.