Гвардиола не одобряет поспешный вылет "Ливерпуля" из кубковых соревнований

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что предпочитает сражаться на всех фронтах, нежели сосредоточиться на каком-то одном соревновании, пожертвовав остальными, как это сделал "Ливерпуль".

В минувший понедельник "Ливерпуль" экспериментальным составом проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 2:1 и вылетел из Кубка Англии. "Сити" же днем ранее разгромил "Ротерхэм" (7:0) и вышел в 4-й раунд турнира.



Кроме того, сегодня вечером "горожане" проведут первую полуфинальную встречу Кубка Лиги против "Бертона", и это означает, что сезон "Сити" завершит, сыграв во внутренних соревнованиях минимум на пять матчей больше, чем "Ливерпуль".



Желание "Ливерпуля" сосредоточиться на Премьер-Лиге выглядит логичным — у "красных" впервые за несколько лет появилась реальная возможность выиграть титул, однако Гвардиола предпочел бы поступить иначе.



"Я не знаю, станет ли меньшее количество матчей преимуществом для "Ливерпуля". Мой опыт не позволяет мне выдвинуть теорию на этот счет. Если все будут в форме и смогут избегать травм, мы справимся со своим графиком. Проблема возникнет, если 10 игроков получат травмы — тогда сражаться на всех фронтах будет практически невозможно".



"Я определенно предпочитаю участвовать во всех четырех соревнованиях. И во всех четырех я бы хотел продвинуться как можно дольше. Когда "Уиган" выбил нас из Кубка Англии в прошлом сезоне, я был расстроен. Я воспринимаю кубковые соревнования серьезно".



"Я никак не воздействую на то, что делают конкуренты. Только Юрген Клопп знает, почему так произошло".



"Конечно, для борьбы на всех фронтах нужен глубокий состав — а без мастерства тебе не выиграть ни одного трофея. С нашим количеством и качеством игроков все возможно", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.