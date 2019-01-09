"Тоттенхэм" подтвердил, что новый стадион не будет готов в феврале

"Тоттенхэм" официально объявил, что все свои домашние матчи в следующем месяце команда Маурисио Почеттино сыграет тоже на "Уэмбли".

В прошлом месяце "шпоры" провели ознакомительное мероприятие для болельщиков на своей новой 62-тысячной арене, однако принимать футбольные матчи объект по-прежнему не готов.



Таким образом, три следующих домашних матча в Премьер-Лиге, поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" и потенциальную встречу 5-го раунда Кубка Англии "Тоттенхэм" будет вынужден сыграть на "Уэмбли".



The Telegraph отмечает, что очередной перенос означает, что теперь "Тоттенхэм" сможет сыграть на своем новом стадионе не раньше 16 марта — на эту дату назначен матч против "Кристал Пэлас". "Шпоры" едва ли будут рисковать безопасностью зрителей, открывая аренду в дерби Северного Лондона против "Арсенала" 2 марта.



"Я бы хотел извиниться перед нашими фанатами и поблагодарить вас за то, что вы остаетесь терпеливыми", — сообщил президент клуба Даниэль Леви.