"Тоттенхэм" подтвердил, что новый стадион не будет готов в феврале

Новый стадион Тоттенхэма "Тоттенхэм" официально объявил, что все свои домашние матчи в следующем месяце команда Маурисио Почеттино сыграет тоже на "Уэмбли".

В прошлом месяце "шпоры" провели ознакомительное мероприятие для болельщиков на своей новой 62-тысячной арене, однако принимать футбольные матчи объект по-прежнему не готов.

Таким образом, три следующих домашних матча в Премьер-Лиге, поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" и потенциальную встречу 5-го раунда Кубка Англии "Тоттенхэм" будет вынужден сыграть на "Уэмбли".

The Telegraph отмечает, что очередной перенос означает, что теперь "Тоттенхэм" сможет сыграть на своем новом стадионе не раньше 16 марта — на эту дату назначен матч против "Кристал Пэлас". "Шпоры" едва ли будут рисковать безопасностью зрителей, открывая аренду в дерби Северного Лондона против "Арсенала" 2 марта.

"Я бы хотел извиниться перед нашими фанатами и поблагодарить вас за то, что вы остаетесь терпеливыми", — сообщил президент клуба Даниэль Леви.


Метки стадионы, Тоттенхэм, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2019 14:00

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  1. saladdin81 09.01.2019 14:20 # saladdin81
    Леви не устал извиняться? Несерьезно как то. Спешка ни к чему. Из месяца в месяц объявляют новые сроки. Уже бы смирились и основательно не спеша готовили стадион к новому сезону!

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  2. ganinilyha 09.01.2019 14:18 # ganinilyha
    Англия - помойка

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  3. ray-black 09.01.2019 14:09 # ray-black
    Да уже смысл. Пусть доделают все по нормальному и со следущего сезона переедем.

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