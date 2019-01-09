Гвардиола призвал к реформированию системы резервных команд

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что английскому футболу нужна новая лига для резервных команд.

За последнее время клуб с "Этихад" лишился талантливейших Джейдона Санчо и Браима Диаса, с огромным трудом удержав лишь Фила Фодена. Эти юниоры задумались об уходе из "Сити" из-за отсутствия шансов в первой команде.



По мнению Гвардиолы, юниорам нужна помощь в переходе с молодежного уровня на взрослый. Для этого необходимо реформировать промежуточную ступень — матчи нынешней Премьер-Лиги-2 для резервов каталонец считает товарищескими.



"Создайте хорошую вторую лигу, и вы увидите, как много молодых игроков появится в Премьер-Лиге. Позвольте им играть против настоящих команд, против парней в возрасте 24, 25, 26 лет. Пускай они каждый уикенд участвуют в настоящих матчах, сражаются за выживание, и тогда, возможно, тренеры из Премьер-Лиги будут смелее их использовать. Но сейчас они играют товарищеские матчи".



"Создайте нормальную игру — а не матчи с 12 зрителями. Сейчас они ни за что не сражаются, и поэтому мы вынуждены отправлять их в аренду, чтобы увидеть их развитие".



"Они по-прежнему должны показывать свою состоятельность на поле. За тебя говорит твоя игра. Я всегда говорю семьям и агентам, что игроки должны проявлять себя на поле. Они зарабатывают свои шансы на поле".



"Взгляните на большие клубы в Европе и посмотрите, много ли у них молодых игроков в первой команде. Сегодня парням в возрасте 16-19 лет очень сложно достичь отметки в 40 матчей. Каждому требуется время. Например, Давид Сильва не стал собой, пока не побывал в аренде", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.