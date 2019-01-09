Анонс матча "Манчестер Сити" — "Бертон"

В среду вечером представитель Лиги Один "Бертон" постарается выдержать натиск "Манчестер Сити" в первом матче 1/2 финала Кубка Лиги.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — БЕРТОН 22:45 Онлайн-трансляция



На бумаге "Манчестер Сити" выглядит абсолютным фаворитом этого противостояния, а тот факт, что полуфинал играется в два матча, дополнительно усугубляет положение "Бертона" — преподнести сенсацию в двух поединках сложнее, чем в одном. Однако главный тренер "пивоваров" Найджел Клаф не унывает.



"Мы собираемся получить удовольствие от этого опыта. Никто не верит в нас, и это вполне справедливо. Но это отличный матч для наших болельщиков. Некоторые из них поддерживают клуб 40, 50, 60 лет или больше и никогда не не мечтали добраться до полуфинала Кубка Лиги, поэтому давайте насладимся этим", — говорил Клаф на пресс-конференции.



Для "Сити" будет очень важно снять все вопросы о судьбе путевки в финал уже в первом матче, чтобы сделать ответный визит на "Пирелли Стэдиум" 22 января чистой формальностью.



Кроме того, в прошлом сезоне Кубок Лиги стал первым трофеем, который Хосеп Гвардиола выиграл за время работы с "Сити", и защитить звание победителя турнира — дело чести для каталонца.



- Это будет 11-й полуфинал Кубка Лиги для "Сити". В шести из 10 предыдущих попыток "горожане" выходили в главный матч турнира.



- "Бертон" добрался до полуфинала Кубка Лиги впервые в своей истории.



- В 10 последних противостояниях с командами из низших дивизионов в Кубке Лиги "Сити" все 10 раз проходил дальше.



- "Бертон" — первый представитель Лиги Один на данной стадии турнира после "Шеффилд Юнайтед" в сезоне 2014/15. Во главе "клинков" тогда находился нынешний тренер "пивоваров" Найджел Клаф.



- Кевин Де Брюйне забил восемь голов и еще четырежды ассистировал партнерам в 12 матчах Кубка Лиги за "Сити".



- В четырех предыдущих раундах этого розыгрыша Кубка Лиги "Бертон" побеждал команды из дивизионов выше.



- В своем последнем домашнем матче Кубка Лиги против представителя Лиги Один "Сити" сокрушил "Барнсли" — 7:1 в сентябре 2004.



- Для Найджела Клафа это будет третий полуфинал Кубка Лиги в тренерской карьере. И с "Дерби", и с "Шеффилд Юнайтед" он терпел здесь поражения.



Все игроки "Сити" здоровы, за исключением крайнего защитника Бенжамена Менди, который в двух-трех неделях от возвращения в строй. Фабиан Дельф снова доступен после дисквалификации. Браим Диас уехал выступать за "Реал".