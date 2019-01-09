"Юнайтед" откроет сеть развлекательных центров в Китае

Продолжая свою экспансию на азиатский рынок, "Манчестер Юнайтд" откроет сеть развлекательных центров в Китае до конца 2020 года.

Несмотря на прочную связь "красных дьяволов" с Северной Америкой, Азия тоже является стратегически важнейшим направлением для клуба с "Олд Траффорд".



Только в Китае армия болельщиков "Юнайтед" насчитывает около 100 миллионов людей. Для них клуб и откроет специализированные развлекательные центры, где будут вестись прямые трансляции матчей "дьяволов".



Эти развлекательные центры будут дополнены магазинами с атрибутикой, ресторанами и прочими тематическими активностями. Первые три объекта "Юнайтед" откроет в Пекине, Шанхае и Шэньяне.



"Мы впервые посетили Китай в 1975 году, и мы с гордостью наблюдаем за ростом нашей фанатской базы в этом регионе и увеличением ее страсти к "Юнайтед" с годами. Новая концепция позволит болельщикам быть ближе к клубу, который они любят", — сообщил управляющий директор "Юнайтед" Ричард Арнольд.