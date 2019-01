Светская хроника за среду

"Тоттенхэм" назначил цену за Кристиана Эриксена. "Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из центральных защитников. Арсену Венгеру предложили возглавить сборную Катара. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви назначил цену в 225 миллионов фунтов за полузащитника Кристиана Эриксена, которого хочет "Реал". (AS)



"Тоттенхэм" проявляет интерес к крайнему защитнику "Вулверхэмптона" Мэтту Доэрти. (Irish Independent)



Калиду Кулибали из "Наполи", Милан Шкриниар из "Интера", Алессио Романьоли из "Милана" и Харри Магуайр из "Лестера" входят в шорт-лист "Манчестер Юнайтед" по укреплению позиции центрального защитника. (ESPN)



"Интер" готов обсудить продажу вингера Ивана Перишича в "Юнайтед", поскольку нуждается в деньгах на покупку полузащитника "Реала" Луки Модрича. (Tuttosport)



Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес дал свое добро на переход в "Арсенал", но переговоры об условиях трансфера продолжаются. (Sport)



Денис Суарес жаждет перейти в "Арсенал". (Daily Mirror)



Руководство "Арсенала" не поддержало инициативу главного тренера Унаи Эмери потратиться на 30-летнего полузащитника "Севильи" Эвера Банегу. (Daily Mirror)



Плеймейкер "Челси" Эден Азар засомневался насчет перехода в "Реал", опасаясь, что Королевский клуб назначит главным тренером Жозе Моуриньо. (The Sun)



"Челси" все ближе к сделке по нападающему "Милана" Гонсало Игуаину. (Marca)



"Челси" хочет нападающего "Милана" Адриена Силву, но это сделка зависит от того, перейдет ли Альваро Мората в противоположном направлении. (The Sun)



"Кристал Пэлас" решил побороться за нападающего "Астон Виллы" Тэмми Абрахэма. (Daily Mirror)



"Кардифф" решил составить конкуренцию "Кристал Пэлас" в борьбе за вингера "Челси" Виктора Мосеса, оцениваемого в 12 млн. фунтов. (Evening Standard)



"Фулхэм" устроил тур по своей тренировочной базе для Мосеса, Гари Кэхилла и Данни Дринкуотера из "Челси". (Love Sport Radio)



Скауты "Эвертона" просматривали полузащитника "Порту" Ясина Браими. (Daily Mirror)



Нападающий "Эвертона" Адемола Лукман привлек интерес "Саутгемптона". (Daily Star)



Переход нападающего "Аталанта Юнайтед" Мигеля Альмирона в "Ньюкасл" сорвался. (Daily Mirror)



Голкипер "Бернли" Джо Харт заинтересовал клуб Чемпионшипа "Престон". (The Sun)



"Вест Хэм" сделает улучшенное предложение по полузащитнику "Бешикташа" Гари Меделю. (Takvim)



Другое



Дэвид Мойес — ранний фаворит букмекеров на должность главного тренера "Стоука", которую накануне освободил Гари Роуэтт. (Football.London)



Однако в первую очередь "Стоук" обратился к Сэму Эллардайсу. (Daily Mirror)



Жозе Моуриньо готов возглавить "Реал", если получит бюджет на усиление обороны и атаки. (Mundo Deportivo)



Арсену Венгеру поступило предложение возглавить сборную Катара. (France Football)



"Эвертон" надеется построить свой новый стадион за два года. (Liverpool Echo)



"Эвертон" включил своего спортивного директора Марселя Брандса в совет директоров. (Sky Sports)



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн является самым дорогостоящим игроком в Премьер-Лиге — 180 млн. фунтов. (CIES)



Бывший полузащитник "Вест Хэма" и "Астон Виллы" Томас Хитцльшпергер отпраздновал пять лет с момента своего каминг-аута. "Невозможно быть счастливее", — написал немец в твиттере. (Westfalenpost)



Однажды экс-капитан "Юнайтед" Уэйн Руни так сильно напился в компании Пирса Моргана, что упал в гигантский горшок для растений. (Daily Mirror)