Йон Арне Риисе: "Мы никогда не будем друзьями с Беллами"

Совсем недавно Крейг Беллами покинул пост тренера молодежной команды "Кардиффа", будучи обвиненным в запугивании начинающего игрока. Чтобы лучше понять характер одного из лучших валлийских футболистов всех времен, предлагаем отрывок из автобиографии Йона Арне Риисе "Бегущий человек", посвященный знаменитой истории с клюшкой для гольфа.





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Команда отправилась в Альгарве, чтобы перезарядиться перед нашей игрой в Лиге Чемпионов с "Барселоной". В течение пяти дней мы собирались пройти цикл легких тренировок, поиграть в гольф, отдохнуть на солнце и пообщаться. Таков был план.



Мы остановились в отеле Barringtons Golf and Spa, который находился на эксклюзивном курорте под названием Вале до Лобо. Я жил в одной комнате с Даниэлем Аггером. В четверг было решено, что мы должны пообедать командой без тренеров и менеджера. На таких обедах игрокам разрешено выпить пару бокалов пива, чем я никогда не пользовался. Но пара бокалов пива на самом деле — не проблема. Если бы им удалось ограничиться этим…



Стивен Джеррард позвонил владельцу ресторана и забронировал для нас отдельную комнату в баре Монти. Бар был расположен недалеко от пляжа, интерьер его был черно-белым, и там было караоке. Несколько парней начали пить еще до того, как принесли еду. Среди них был Крейг Беллами. Довольно скоро на столе появился микрофон, и Беллами взревел: "Риисе будет петь! Риисе будет петь!" Он начал пить до того, как подали еду, и продолжил во время обеда — он уже был довольно пьян, а я уже был раздражен.



Довольно скоро Беллами оказался рядом с микрофоном караоке: "Риисе будет петь! Риисе будет петь!" В ярости я подошел к нему: "Я не пою. Заткнись, иначе я размажу тебя!" Он закричал в ответ: "Я убью тебя, рыжий ублюдок!"



Беллами побушевал и заткнулся, а я ушел с Сами Хююпяя, который выпил совсем немного и отвез меня на такси в гостиницу. Аггер еще не хотел уходить, поэтому я пообещал, что оставлю дверь в номер незапертой. Вернувшись в комнату, я почти сразу же уснул. Это было не позже, чем половина двенадцатого.



Я проснулся в темноте, когда услышал, что кто-то открывает дверь. Очевидно, думал я, это вернулся Аггер. Я обернулся, но мои глаза были полусонными, и я не увидел ничего во внезапно включившемся ярком свете. Но что-то заставило меня понять, что это был не Аггер. И вскоре я увидел его — Крейга Беллами у подножья моей кровати, с клюшкой для гольфа в руках.



Стив Финнан, который жил в одной комнате с Беллами, тоже был там, но он просто стоял в дверном проеме. Беллами поднял клюшку над головой и замахнулся изо всех сил. Он попытался ударить меня в голень, что положило бы конец моей карьере, но мне удалось вовремя убрать ногу.



Я вскочил с кровати, снял простыню и держал ее между нами, как полусонный матадор. Беллами пробормотал: "Никто не смеет так унижать меня перед парнями!" Он вышел из себя окончательно. "Мне все равно — сяду ли я в тюрьму! У моих детей достаточно денег для школы и всего остального. Мне все равно. Я, черт возьми, сяду, но сделаю это!" Он снова замахнулся клюшкой и на этот раз попал — полной силой по моей ляжке. Я был настолько накачан адреналином, что не чувствовал боли, но он сильно ударил меня. Это было железо.



Следующий удар пришелся мне в бедро. Я попытался удержать простыню, но он продолжал наносить удары. Он может серьезно ранить меня. В то же время я знал, что смогу одолеть Беллами, если понадобится — я был крупнее и сильнее.



Финнан стоял у двери. Может быть, он был там, чтобы остановить Беллами, если тот совсем слетит с катушек, но он был низким и худым. У него не было шансов. А я знал, что если отреагирую на нападение Беллами, моя карьера в "Ливерпуле" будет закончена.



Я попытался его успокоить. "Опусти клюшку и давай драться на кулаках. Давай! Правильный бой!" Он просто встал и посмотрел на меня. Затем сказал: "Завтра в девять утра мы закончим это". И ушел.



Много чего случилось той ночью. Я почти ничего не знал, так как рано лег спать. Но когда я выглянул в окно, чтобы увидеть, что там за шум, я увидел мигалки полицейской машины и нашего вратаря, Ежи Дудека, которого грузили туда в наручниках. Он пел и стучал по крыше машины.



Я позвонил доктору и попросил его взглянуть на меня. Мои бедра уже стали черно-синими. После того как мне оказали помощь, доктор позвонил Рафе Бенитесу. Он поспешил наверх, и его шок был ощутимым, когда он вошел в комнату. Но он только бросил, что все участники вечеринки встретятся завтра, чтобы разобраться. Затем он ушел, но сначала потребовал отчет от Джеррарда о том, что пошло не так в ту ночь.



Утром я встал, принял душ и осмотрел травмы в зеркале. Без пяти минут девять я вышел из комнаты. Аггер захотел пойти со мной. Я нашел дверь Беллами и постучал. Ответа не последовало. Было девять часов. Я был готов. Я снова постучал, но никто не открыл.



Десять минут мы подождали снаружи. Затем мы с Аггером пошли завтракать. Слухи о том, что произошло ночью, явно распространились. Внизу сидели ребята и смеялись. Через некоторое время появился Беллами. Он даже не взглянул на меня. Он взял немного еды и сел. Ни звука. Ничего такого. Прибыл Дудек с царапинами на лице. Ребята начали смеяться еще больше.



Хихиканье продолжилось на тренировке. Мне не понравилось, что они просто смеются над этим. Один из наших товарищей по команде напал на меня и мог угробить мою карьеру. Почему никто не говорил об этом? Нет, они должно быть считали это нашим с Беллами частным делом.



Мне хотелось его нокаутировать. Я был бы оправдан, если бы навалял ему, но я уважал Бенитеса и команду. Мы собирались играть важный матч. Было достаточно волнения и без этого. Беллами извинился, но только когда его заставил менеджер. В итоге он получил штраф в размере 80 000 фунтов. Я не получил никакого наказания, вопреки сообщениям некоторых журналистов.



"Барселона" взяла на себя инициативу на "Камп Ноу", Деку кивком головы вызвал восторг более чем 90 тысяч фанатов на трибунах. Они оказывали на нас давление, и было чувство, что мы можем развалиться. Франк Райкард собрал внушительную команду. У него был не только лучший игрок мира Роналдиньо, но и молодой талант по имени Лионель Месси.



За две минуты до перерыва Беллами сравнял счет. Он отпраздновал это тем, что побежал к угловому флажку, где сделал маховое движение, словно держал в руках клюшку для гольфа. Я подумал, что это чертовски неуважительно. Это празднование показало искренность его извинений.



Затем, в середине второго тайма Дирк Кейт ворвался в штрафную после паса Джераррда, но оказался слишком близко к вратарю, чтобы забить. Рафа Маркес попытался вынести мяч, но он попал к Беллами. Вместо того, чтобы ударить, он увидел, что я открыт и нахожусь без опеки. Даже ударом с моей неправильной ноги я смог отправить мяч в сетку. Беллами подбежал и вскочил на меня, чтобы отпраздновать гол. Мы были в эйфории, но все было именно так — в такие моменты ни о чем не думаешь.







Мы с Беллами доказали, что у нас была возможность использовать невзгоды для достижения успеха. Мы справились с давлением в одном из самых больших матчей, в которых доводилось играть. Но мы никогда не сможем стать друзьями.



Мое решение в гостиничном номере было разумным. Я имею ввиду, что мы оба были отцами. Но чувство обиды застряло во мне. Я должен был постоять за себя. Джеррард однажды сказал мне: "Если бы я был на твоем месте, не думаю, что сдержался бы".



Сергей Бабарика, перевод отрывка из книги "Бегущий человек", специально для FAPL.ru