"Сити" обсуждает новый контракт с Компани

Венсан Компани "Манчестер Сити" начал переговоры со своим капитаном Венсаном Компани о новом контракте.

Компани выступает за клуб с "Этихад" с 2008 года, однако его контракт истекает уже через шесть месяцев. Ранее в прессе ходили слухи, что "Сити" присматривает преемника для своего капитана, который в конце этого сезона проведет свой благодарственный матч.

Однако накануне полуфинала Кубка Лиги против "Бертона" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола объявил, что 32-летний защитник, вероятно, останется в клубе на следующий сезон.

"Мы имеем это ввиду, мы разговариваем об этом. Я бы хотел, чтобы он остался. Он наш капитан, и он находится здесь уже 11 лет".

"В двух последних матчах мы убедились, что он по-прежнему обладает огромным мастерством и харизмой. Единственная проблема Венсана – его травмы", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Компани, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2019 07:00

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