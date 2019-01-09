"Сити" обсуждает новый контракт с Компани
"Манчестер Сити" начал переговоры со своим капитаном Венсаном Компани о новом контракте.
Компани выступает за клуб с "Этихад" с 2008 года, однако его контракт истекает уже через шесть месяцев. Ранее в прессе ходили слухи, что "Сити" присматривает преемника для своего капитана, который в конце этого сезона проведет свой благодарственный матч.
Однако накануне полуфинала Кубка Лиги против "Бертона" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола объявил, что 32-летний защитник, вероятно, останется в клубе на следующий сезон.
"Мы имеем это ввиду, мы разговариваем об этом. Я бы хотел, чтобы он остался. Он наш капитан, и он находится здесь уже 11 лет".
"В двух последних матчах мы убедились, что он по-прежнему обладает огромным мастерством и харизмой. Единственная проблема Венсана – его травмы", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
09.01.2019 07:00
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