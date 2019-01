Сарри принес ноутбук, чтобы доказать офсайд у Кейна

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри обвинил рефери Майкла Оливера, что тот допустил ошибку при использовании системы VAR, когда решил назначить пенальти в пользу "Тоттенхэма" в матче Кубка Лиги. Свою точку зрения итальянский специалист обосновал, принеся журналистам ноутбук с видеозаписью.

Судьба первого полуфинального матча между "шпорами" и "синими" была решена единственным голом Харри Кейна с пенальти в середине первого тайма. Бомбардир "Тоттенхэма" реализовал 11-метровый, который сам же и заработал, избежав офсайда и нарвавшись на фол голкипера в штрафной.



Несмотря на что, что спорным может показаться даже падение Кейна, Сарри предпочел заострить внимание на офсайде. Итальянский тренер расстроен, что система видепомощи не помогла Оливеру определить положение вне игры.



"Несколько минут назад я посмотрел видео с нашей камеры. Там был офсайд. Наша камера была на одной линии с Харри Кейном. В офсайде была его голова, его колено. Это офсайд".



"Я не думаю, что английские рефери способны использовать эту систему. Если ты не уверен, следуй дальше за мячом, а после эпизода принимай решение. Но он остановился и не побежал дальше за мячом — для наших защитников это означало офсайд. Я не уверен насчет голкипера, но насчет защитников — точно".



"Думаю, рефери нужно лучше изучить эту систему. Очень странно, что в Премьер-Лиге ее нет, а в Кубке Лиги есть. Это странно для нас, игроков и рефери", — сообщил Сарри Sky Sports.









