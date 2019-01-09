"Тоттенхэм" победил "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги

Харри Кейн Заработанный и реализованный Харри Кейном пенальти обеспечил "Тоттенхэму" победу над "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги — 1:0.

Первый опасный момент в матче возник на пятой минуте, когда Кейн пробил в падении через себя после передачи с правого фланга от Кирана Триппьера — Кепа Аррисабалага верно занял позицию и четко забрал мяч.

В дальнейшем шла достаточно размеренная игра — обе команды отлично понимали, что при любом раскладе впереди еще 90 минут на "Стэмфорд Бридж".

Игра взорвалась в середине тайма, когда после передачи со своей половины поля Кейн убежал в прорыв и был сбит в штрафной Аррисабалагой. Система VAR помогла рефери Майклу Оливеру убедиться, что Харри не попал а офсайд и что Кепа действительно фолил. Сам же пострадавший реализовал пенальти — 1:0.

В дальнейшем "Тоттенхэм" позволил сопернику спокойно владеть мячом, но на почтительном расстоянии от своих ворот. Больше других у гостей выделялся юный Каллум Хадсон-Одои, срикошетивший прострел которого едва не привел к голу — Пауло Гассанига перевел снаряд в штангу.

Во втором тайме атаки "Челси" стали более нацеленным, появились и удары. "Шпоры" достаточно уверенно выдерживали это давление, но сами при этом почти не контратаковали.

Со временем натиск "синих" заметно ослаб, и хозяева без особых затруднений сохранили победный счет до финального свистка.

"Тоттенхэм" второй раз в этом сезоне обыграл "Челси", но сделал это в другой манере. Через две недели у "синих" будет возможность реабилитироваться, а один гол дефицита — еще не приговор.

"Тоттенхэм" — "Челси" — 1:0 (1:0)

Гол: Кейн 26 (пен).

"Тоттенхэм": Гассанига, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Уинкс (Скипп 90), Сиссоко, Эриксен (Льоренте 90), Алли, Сон (Ламела 79), Кейн.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Баркли (Ковачич 75), Виллиан (Педро 63), Азар, Хадсон-Одои (Жиру 79).

Предупреждения: Уинкс, Санчес, Ламела — Аррисабалага.



Метки Кубок Лиги, обзор матча, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2019 00:55

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Последние комментарии:




  1. ry-l 09.01.2019 02:15 # ry-l
    Забавно, мики-хуики, вылез из-под шконаря кукарекнул про оффсайд, получил струю в свое черное арбузное е6ало и обратно залез.

    Какой же зашкварыш, воистину.

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  2. electronicall 09.01.2019 02:14 # electronicall
    Честно, нет слов. Как так то? Что происходит с синими? Просто 0 идей на поле.Где пресловутый Сарриболл? Где прессинг? Где Азар? Что на поле делает Алонсо? В чем роль Жоржиньо? Он вообще ничего не делает, не приносит никакой пользы. Туда же Виллиан. Баркли сегодня много ошибался. Куда смотрит руководство? На что они надеются в этом сезоне? Купили Пулишича, круто(хотя,пока сомнительный трансфер), но что делать сейчас? Любому маломальски разбирающемуся в футболе человеку ясно, усиление нужно прямо здесь и сейчас. Есть риск Ухода Сесак, Кейхилла, Дринквотера, Мозеса, Дзаппакосты, мб ещё Мората. Согласен, как таковой-это балласт для клуба. Но.. уйдут эти игроки, их ведь нужно заменить. Но кем? Потенциальные новички клуба: Барелла, Паредес, Игуаин, Кавани, Хюсай.. я просто в шоке от трансферной политики своего любимого клуба. Деньги в клубе есть, но люди отвечающие за трансферы, просто некомпетентны. Кроме Канте, не было ни одного усиления топового. Как по мне, нужно полностью обновить состав. Усиления требуются в каждую линию. Отдать любые деньги, но купить хотя бы 2-3 игрока из списка: Кулибали, Шкриниар, Сидибе, Фекир, Лосано, Икарди. Кроме этого, в аренде и глубоком запасе, пребывает много игроков достойных, кому не дают шансов проявить себя. По моему мнению, нужно вернуть Абрахама, Маунта. Ввести в обойму Ампаду и Одои, сделать ставку на своих воспитанников. Ради этого, можно пожертвовать и сезоном одним. Уверен, купив новых игроков,предоставив практику воспитанникам и избавившись от ненужных футболистов, успех придёт. Обидно, во что превращается любимый клуб..

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  3. el-tirador 09.01.2019 02:08 # el-tirador
    Лондонская помойка сучка конониров и петушар. Трипл зажгваррр

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  4. galaxy 09.01.2019 01:45 # galaxy
    https://pbs.twimg.com/media/DwbEMeKWsAEOQBG.jpg

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  5. thegodfather 09.01.2019 01:41 # thegodfather
    писаю сосиджу в ротик.
    Кто делал так же, ставим плюс в чат

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  6. sausage 09.01.2019 01:34 # sausage
    Вообще не пойму почему ставят пенку под сомнение? Обсуждают нырял, он не нырял, был контакт или не был. Ситуация однозначная, если бы Кепа не бросился в ноги Кейну уже без мяча, он без вариантов догонял бы мяч и забивал. Воротчик не дал ему это сделать, всё.

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  7. ry-l 09.01.2019 01:34 # ry-l
    Данке одмену за видос с дельфинарием Кейна, ляпота просто)

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  8. bezviz 09.01.2019 01:27 # bezviz
    збс что дол6оебы поставили скрипт антибезвиз, хоть не будут мне отвечать и зая6ывать своей тупостью

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  9. only--liverpool 09.01.2019 01:20 # only--liverpool
    Поссоны предлагаю в скрипте пойти дальше. Не только удалять комменты хуесосов, но и удалять ВСЮ ветку и подветку под которой собрал хуесос...

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  10. yen33 09.01.2019 01:18 # yen33
    Виллиан тупейшее создание, на банку срочно. Пусть хоть этот нигга играет

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  11. ry-l 09.01.2019 01:15 # ry-l
    Как определить слепого глора:
    - утверждает, что не было оффсайда, т.к. стопы Кане и Аспи на одной линии

    Смотрим:
    https://i.dailymail.co.uk/1s/2019/01/08/20/8283158-0-image-m-2_1546980081834.jpg

    Видим, что:
    - Кейн на пол-корпуса опережает Аспи, наклонившись над линией оффсайда
    - Боковой изначально указал оффсайд

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  12. udaff 09.01.2019 01:14 # udaff
    Кто бы что ни говорил, а нырять так тоже уметь надо. И, ведь, всё по правилам - точка.

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  13. kedr 09.01.2019 01:12 # kedr
    Хоть убейте, не пойму в чем смысл этого турнира...)

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  14. sausage 09.01.2019 01:09 # sausage
    Ну что, пенсы, как там Баркли? Все набирает форму и прогрессирует невероятными темпами или уже достиг топового статуса? И вообще, нахуй вам такое доминирование, когда опасности у ворот нет? Сливать Челси надо этот кубок, если в 4-ку хотят. Всё равно у Сити не выиграют, а есть ещё ЛЕ.

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  15. chebrec 09.01.2019 01:08 # chebrec
    Э безвиз
    Смысл доминировать весь матч и просрать???
    Это все равно что показывать красивый футбол
    Но выигрывать 0 кубков

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  16. toha-bludsikir 09.01.2019 01:08 # toha-bludsikir
    Чё за скрипт всё обсуждают? в чём его фишка?

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  17. farot 09.01.2019 01:07 # farot
    Обоссаное ФА наверняка даже не подумает расследовать инцидент с нырком Кейна и влепить дискву этому национальному герою с орденом империи.
    Клоунада

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  18. ray-black 09.01.2019 01:06 # ray-black
    Челси удивил активным прессингом на нашей половине поля. Прессовали причем практически весь матч. Этож сколько сил надо. Но зато не дали нам начинать атаки толком. Считаю что нам повезло немного победить в таком матче. Хорошо что не пропустили дома.

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  19. mikkiynwa 09.01.2019 01:04 # mikkiynwa
    09.01.2019 00:58 #
    bezviz

    это Саррибол! доминировали весь матч над очень сильной командой, пох.уй что не забили, но шпоры выглядели мальчиками для битья против отцов! нужен топ нападающий, с пулишечем, бареллой и кавани АПЛ будет наша в следующем году!

    Источник: http://fapl.ru/posts/67975/?c=1




    Ору

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  20. kowevoy 09.01.2019 01:03 # kowevoy
    Алли 100млн раз терял мяч в атаке.
    Кейна нудно было менять в середине второго тайма. Может у Поча он как талисман, но то, что после растяжения он вообще х..уй пойми что делал - это факт

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