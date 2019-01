"Тоттенхэм" победил "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги

Заработанный и реализованный Харри Кейном пенальти обеспечил "Тоттенхэму" победу над "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги — 1:0.

Первый опасный момент в матче возник на пятой минуте, когда Кейн пробил в падении через себя после передачи с правого фланга от Кирана Триппьера — Кепа Аррисабалага верно занял позицию и четко забрал мяч.



В дальнейшем шла достаточно размеренная игра — обе команды отлично понимали, что при любом раскладе впереди еще 90 минут на "Стэмфорд Бридж".



Игра взорвалась в середине тайма, когда после передачи со своей половины поля Кейн убежал в прорыв и был сбит в штрафной Аррисабалагой. Система VAR помогла рефери Майклу Оливеру убедиться, что Харри не попал а офсайд и что Кепа действительно фолил. Сам же пострадавший реализовал пенальти — 1:0.



В дальнейшем "Тоттенхэм" позволил сопернику спокойно владеть мячом, но на почтительном расстоянии от своих ворот. Больше других у гостей выделялся юный Каллум Хадсон-Одои, срикошетивший прострел которого едва не привел к голу — Пауло Гассанига перевел снаряд в штангу.



Во втором тайме атаки "Челси" стали более нацеленным, появились и удары. "Шпоры" достаточно уверенно выдерживали это давление, но сами при этом почти не контратаковали.



Со временем натиск "синих" заметно ослаб, и хозяева без особых затруднений сохранили победный счет до финального свистка.



"Тоттенхэм" второй раз в этом сезоне обыграл "Челси", но сделал это в другой манере. Через две недели у "синих" будет возможность реабилитироваться, а один гол дефицита — еще не приговор.



"Тоттенхэм" — "Челси" — 1:0 (1:0)



Гол: Кейн 26 (пен).



"Тоттенхэм": Гассанига, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Уинкс (Скипп 90), Сиссоко, Эриксен (Льоренте 90), Алли, Сон (Ламела 79), Кейн.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Баркли (Ковачич 75), Виллиан (Педро 63), Азар, Хадсон-Одои (Жиру 79).



Предупреждения: Уинкс, Санчес, Ламела — Аррисабалага.





