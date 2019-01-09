"Тоттенхэм" победил "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги
Заработанный и реализованный Харри Кейном пенальти обеспечил "Тоттенхэму" победу над "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги — 1:0.
Первый опасный момент в матче возник на пятой минуте, когда Кейн пробил в падении через себя после передачи с правого фланга от Кирана Триппьера — Кепа Аррисабалага верно занял позицию и четко забрал мяч.
В дальнейшем шла достаточно размеренная игра — обе команды отлично понимали, что при любом раскладе впереди еще 90 минут на "Стэмфорд Бридж".
Игра взорвалась в середине тайма, когда после передачи со своей половины поля Кейн убежал в прорыв и был сбит в штрафной Аррисабалагой. Система VAR помогла рефери Майклу Оливеру убедиться, что Харри не попал а офсайд и что Кепа действительно фолил. Сам же пострадавший реализовал пенальти — 1:0.
В дальнейшем "Тоттенхэм" позволил сопернику спокойно владеть мячом, но на почтительном расстоянии от своих ворот. Больше других у гостей выделялся юный Каллум Хадсон-Одои, срикошетивший прострел которого едва не привел к голу — Пауло Гассанига перевел снаряд в штангу.
Во втором тайме атаки "Челси" стали более нацеленным, появились и удары. "Шпоры" достаточно уверенно выдерживали это давление, но сами при этом почти не контратаковали.
Со временем натиск "синих" заметно ослаб, и хозяева без особых затруднений сохранили победный счет до финального свистка.
"Тоттенхэм" второй раз в этом сезоне обыграл "Челси", но сделал это в другой манере. Через две недели у "синих" будет возможность реабилитироваться, а один гол дефицита — еще не приговор.
"Тоттенхэм" — "Челси" — 1:0 (1:0)
Гол: Кейн 26 (пен).
"Тоттенхэм": Гассанига, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Уинкс (Скипп 90), Сиссоко, Эриксен (Льоренте 90), Алли, Сон (Ламела 79), Кейн.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Баркли (Ковачич 75), Виллиан (Педро 63), Азар, Хадсон-Одои (Жиру 79).
Предупреждения: Уинкс, Санчес, Ламела — Аррисабалага.
I mean who falls like this pic.twitter.com/ZidqEV1B2A— JB™️ (@gunnerpunner) 8 января 2019 г.
09.01.2019 00:55
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Забавно, мики-хуики, вылез из-под шконаря кукарекнул про оффсайд, получил струю в свое черное арбузное е6ало и обратно залез.
Какой же зашкварыш, воистину.
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Честно, нет слов. Как так то? Что происходит с синими? Просто 0 идей на поле.Где пресловутый Сарриболл? Где прессинг? Где Азар? Что на поле делает Алонсо? В чем роль Жоржиньо? Он вообще ничего не делает, не приносит никакой пользы. Туда же Виллиан. Баркли сегодня много ошибался. Куда смотрит руководство? На что они надеются в этом сезоне? Купили Пулишича, круто(хотя,пока сомнительный трансфер), но что делать сейчас? Любому маломальски разбирающемуся в футболе человеку ясно, усиление нужно прямо здесь и сейчас. Есть риск Ухода Сесак, Кейхилла, Дринквотера, Мозеса, Дзаппакосты, мб ещё Мората. Согласен, как таковой-это балласт для клуба. Но.. уйдут эти игроки, их ведь нужно заменить. Но кем? Потенциальные новички клуба: Барелла, Паредес, Игуаин, Кавани, Хюсай.. я просто в шоке от трансферной политики своего любимого клуба. Деньги в клубе есть, но люди отвечающие за трансферы, просто некомпетентны. Кроме Канте, не было ни одного усиления топового. Как по мне, нужно полностью обновить состав. Усиления требуются в каждую линию. Отдать любые деньги, но купить хотя бы 2-3 игрока из списка: Кулибали, Шкриниар, Сидибе, Фекир, Лосано, Икарди. Кроме этого, в аренде и глубоком запасе, пребывает много игроков достойных, кому не дают шансов проявить себя. По моему мнению, нужно вернуть Абрахама, Маунта. Ввести в обойму Ампаду и Одои, сделать ставку на своих воспитанников. Ради этого, можно пожертвовать и сезоном одним. Уверен, купив новых игроков,предоставив практику воспитанникам и избавившись от ненужных футболистов, успех придёт. Обидно, во что превращается любимый клуб..
(ответить)
Лондонская помойка сучка конониров и петушар. Трипл зажгваррр
(ответить)
https://pbs.twimg.com/media/DwbEMeKWsAEOQBG.jpg
(ответить)
писаю сосиджу в ротик.
Кто делал так же, ставим плюс в чат
(ответить)
Вообще не пойму почему ставят пенку под сомнение? Обсуждают нырял, он не нырял, был контакт или не был. Ситуация однозначная, если бы Кепа не бросился в ноги Кейну уже без мяча, он без вариантов догонял бы мяч и забивал. Воротчик не дал ему это сделать, всё.
(ответить)
Данке одмену за видос с дельфинарием Кейна, ляпота просто)
(ответить)
збс что дол6оебы поставили скрипт антибезвиз, хоть не будут мне отвечать и зая6ывать своей тупостью
(ответить)
Поссоны предлагаю в скрипте пойти дальше. Не только удалять комменты хуесосов, но и удалять ВСЮ ветку и подветку под которой собрал хуесос...
(ответить)
Виллиан тупейшее создание, на банку срочно. Пусть хоть этот нигга играет
(ответить)
Как определить слепого глора:
- утверждает, что не было оффсайда, т.к. стопы Кане и Аспи на одной линии
Смотрим:
https://i.dailymail.co.uk/1s/2019/01/08/20/8283158-0-image-m-2_1546980081834.jpg
Видим, что:
- Кейн на пол-корпуса опережает Аспи, наклонившись над линией оффсайда
- Боковой изначально указал оффсайд
(ответить)
Кто бы что ни говорил, а нырять так тоже уметь надо. И, ведь, всё по правилам - точка.
(ответить)
Хоть убейте, не пойму в чем смысл этого турнира...)
(ответить)
Ну что, пенсы, как там Баркли? Все набирает форму и прогрессирует невероятными темпами или уже достиг топового статуса? И вообще, нахуй вам такое доминирование, когда опасности у ворот нет? Сливать Челси надо этот кубок, если в 4-ку хотят. Всё равно у Сити не выиграют, а есть ещё ЛЕ.
(ответить)
Э безвиз
Смысл доминировать весь матч и просрать???
Это все равно что показывать красивый футбол
Но выигрывать 0 кубков
(ответить)
Чё за скрипт всё обсуждают? в чём его фишка?
(ответить)
Обоссаное ФА наверняка даже не подумает расследовать инцидент с нырком Кейна и влепить дискву этому национальному герою с орденом империи.
Клоунада
(ответить)
Челси удивил активным прессингом на нашей половине поля. Прессовали причем практически весь матч. Этож сколько сил надо. Но зато не дали нам начинать атаки толком. Считаю что нам повезло немного победить в таком матче. Хорошо что не пропустили дома.
(ответить)
09.01.2019 00:58 #
bezviz
это Саррибол! доминировали весь матч над очень сильной командой, пох.уй что не забили, но шпоры выглядели мальчиками для битья против отцов! нужен топ нападающий, с пулишечем, бареллой и кавани АПЛ будет наша в следующем году!
Источник: http://fapl.ru/posts/67975/?c=1
Ору
(ответить)
Алли 100млн раз терял мяч в атаке.
Кейна нудно было менять в середине второго тайма. Может у Поча он как талисман, но то, что после растяжения он вообще х..уй пойми что делал - это факт
(ответить)
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