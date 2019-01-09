Салах признан лучшим футболистом Африки второй год подряд

Африканская конфедерация футбола назвала египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха лучшим игроком своего континента по итогам 2018 года.

Как и год назад, в финальном шорт-листе Салах оказался в компании своего сенегальского одноклубника Садио Мане и габонца Пьер-Эмерика Обамеянга. И, как и тогда, награда вновь досталась Мохамеду.



Обладатель этой престижной индивидуальной награды определялся посредством голосования главных тренеров африканских сборных, представителей футбольных федераций и прессы.



Таким образом, эксперты оценил блестящий дебютный сезон Салаха в "Ливерпуле" — Мохамед забил 44 гола и помог своей команде добраться до финала Лиги Чемпионов. Кроме того, нападающий дважды отличился за сборную Египта на ЧМ-2018, а в этой кампании добавил еще 16 голов в 29 матчах за "красных".



Также КАФ обнародовала состав символической сборной 2018 года, куда, помимо Салаха, Мане и Обамеянга, также вошли ивуарийцы Серж Орье из "Тоттенхэма" и Эрик Байи из "Манчестер Юнайтед", гвинеец Наби Кейта из "Ливерпуля" и алжирец Рияд Махрез из "Манчестер Сити".